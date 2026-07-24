EKO Place des Droits de l’Homme Montceau-les-Mines

Informations pratiques

Montceau-les-Mines

EKO

Place des Droits de l’Homme L’Embarcadère Montceau-les-Mines Saône-et-Loire

Tarif : 10 – 10 – 15 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-02-09 20:30:00

fin : 2027-02-09

Date(s) :

2027-02-09

Eko est une pièce de danse hip-hop contemporaine avec 6 danseurs interprètes, un voyage émotionnel au cœur des fractures de notre société moderne. Entre puissance brute et poétique fragile, Eko explore la complexité de l’être humain à réagir à différents moments de vie, face à un monde en constante évolution, en quête de lien et d’équilibre. .

Place des Droits de l’Homme L’Embarcadère Montceau-les-Mines 71300 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 67 78 10 lembarcadere@montceaulesmines.fr

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English : EKO

L’événement EKO Montceau-les-Mines a été mis à jour le 2026-07-24 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)