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AGENDA · Montceau-les-Mines

EKO Place des Droits de l’Homme Montceau-les-Mines

mardi 9 février 2027 · Place des Droits de l'Homme · Montceau-les-Mines

Informations pratiques

Début
mardi 9 février 2027
Fin
mardi 9 février 2027
Heure de début
20:30:00
Lieu
Place des Droits de l'Homme
Adresse
L'Embarcadère
Ville
71300 Montceau-les-Mines
Département
Saône-et-Loire
Tarif
10 10 15 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Montceau-les-Mines

EKO

Place des Droits de l’Homme L’Embarcadère Montceau-les-Mines Saône-et-Loire

Tarif : 10 – 10 – 15 EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-02-09 20:30:00
fin : 2027-02-09

Date(s) :
2027-02-09

Eko est une pièce de danse hip-hop contemporaine avec 6 danseurs interprètes, un voyage émotionnel au cœur des fractures de notre société moderne. Entre puissance brute et poétique fragile, Eko explore la complexité de l’être humain à réagir à différents moments de vie, face à un monde en constante évolution, en quête de lien et d’équilibre.   .

Place des Droits de l’Homme L’Embarcadère Montceau-les-Mines 71300 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 67 78 10  lembarcadere@montceaulesmines.fr

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English : EKO

L’événement EKO Montceau-les-Mines a été mis à jour le 2026-07-24 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)

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