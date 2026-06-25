El corazón de Ester – Alberto Cortés Théâtre de la Bastille PARIS
El corazón de Ester – Alberto Cortés Théâtre de la Bastille PARIS lundi 14 décembre 2026.
Après avoir fréquenté les vampires et les fantômes, Alberto Cortés s’arrache aux ténèbres pour tourner les pages d’un manuscrit retrouvé dans la campagne anglaise du XIXᵉ siècle, et signé par une mystérieuse Ester, disparue sans laisser aucune trace.
Dans ces poèmes incandescents, où résonnent également les voix d’Emily Dickinson et des sœurs Brontë, l’amour se fait plus vaste que la vie, et l’amant devient un corps céleste, aussi charnel que spirituel. Sur scène, Alberto Cortés incarne cette étoile qui s’abandonne tout entière à l’adoration du public, et dont l’éclat s’estompe à force d’être adorée.
Révélation de la saison dernière avec Analphabet, Alberto Cortés continue de peupler sa mythologie queer et sidère par sa présence hypnotique, sa poésie incendiée, ses gestes qui fouillent le romantisme et ses entrailles. El corazón de Ester est sa nouvelle déclaration d’amour aux spectateurices.
En partenariat avec le Festival d’Automne
Après avoir présenté Analphabet la saison dernière, Alberto Cortés revient avec sa nouvelle création, destinée à n’être jouée que 50 fois…
Du lundi 14 décembre 2026 au samedi 19 décembre 2026 :
samedi
de 18h00 à 19h10
lundi, mardi, jeudi, vendredi
de 20h00 à 21h10
payant Public adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-12-14T21:00:00+01:00
fin : 2026-12-19T20:10:00+01:00
Date(s) : 2026-12-14T20:00:00+02:00_2026-12-14T21:10:00+02:00;2026-12-15T20:00:00+02:00_2026-12-15T21:10:00+02:00;2026-12-17T20:00:00+02:00_2026-12-17T21:10:00+02:00;2026-12-18T20:00:00+02:00_2026-12-18T21:10:00+02:00;2026-12-19T18:00:00+02:00_2026-12-19T19:10:00+02:00
Théâtre de la Bastille 76 rue de la Roquette 75011 PARIS
https://www.theatre-bastille.com/saison-26-27/el-corazon-de-ester accueil@theatre-bastille.com https://www.facebook.com/ThdelaBastille https://www.facebook.com/ThdelaBastille
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