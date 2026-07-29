Informations pratiques

Saint-Maixent-l’École

El Espacio del Tiempo Las Hermanas Caronni

60 Avenue Gambetta Saint-Maixent-l’École Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-16 20:30:00

fin : 2026-10-16

Date(s) :

2026-10-16

Une exploration poétique de l’espace et du temps.

Nées en Argentine, Laura et Gianna Caronni vivent aujourd’hui en France. Depuis plus de dix ans, elles tissent une œuvre singulière où se rencontrent musique de chambre, traditions sud-américaines et écriture contemporaine.

Après plusieurs albums salués pour leur élégance et leur originalité, Las Hermanas Caronni présentent leur cinquième album El espacio del tiempo. Dans ce nouvel opus, la musique se fait contemplation et matière.

Entre compositions personnelles et relectures sensibles de grands classiques de la musique argentine et brésilienne, l’album explore la poésie du temps ses lenteurs, ses éclats, ses absences. Les deux sœurs ouvrent des fenêtres musicales sur la nature la vibration de l’eau, le souffle du vent, le rythme des saisons, les grands espaces.

Tout public. .

60 Avenue Gambetta Saint-Maixent-l’École 79400 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 76 13 77

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English : El Espacio del Tiempo Las Hermanas Caronni

L’événement El Espacio del Tiempo Las Hermanas Caronni Saint-Maixent-l’École a été mis à jour le 2026-07-29 par OT Haut Val De Sèvre