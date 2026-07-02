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El Vendador ambulante, court-spectacle musical, Médiathèque de Lille-Moulins, Lille

samedi 3 octobre 2026 · Médiathèque de Lille-Moulins · Lille

El Vendador ambulante, court-spectacle musical, Médiathèque de Lille-Moulins, Lille

Informations pratiques

Début
samedi 3 octobre 2026
Fin
samedi 3 octobre 2026
Lieu
Médiathèque de Lille-Moulins
Adresse
8 allée de la filature
Ville
59024 Lille
Département
Nord
Tarif
Sur réservation

El Vendador ambulante, court-spectacle musical Samedi 3 octobre, 18h30 Médiathèque de Lille-Moulins Nord

Sur réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-03T18:30:00+02:00 – 2026-10-03T19:15:00+02:00
Fin : 2026-10-03T18:30:00+02:00 – 2026-10-03T19:15:00+02:00

De 18h30 à 19h15
Ce court-spectacle porté par les musiciens du conservatoire de Lille Cyril Dymny et Assumpta Canadell vous embarque dans un voyage musical entre la France et l’Espagne. Au fil des routes, chansons, langues et rythmes se croisent, se transforment et racontent les rencontres d’un colporteur en chemin vers Séville.
Sur réservation – à partir de 3 ans
Moulins
#NuitsdesBibliothèques #BiblisenFolie

Médiathèque de Lille-Moulins 8 allée de la filature Lille 59024 Lille-Moulins Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « http://bm-lille.fr »}]
Un court-spectacle qui vous embarque dans un voyage musical entre la France et l’Espagne.

Conservatoire CRR de Lille

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