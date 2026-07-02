El Vendador ambulante, court-spectacle musical, Médiathèque de Lille-Moulins, Lille
samedi 3 octobre 2026 · Médiathèque de Lille-Moulins · Lille
Informations pratiques
El Vendador ambulante, court-spectacle musical Samedi 3 octobre, 18h30 Médiathèque de Lille-Moulins Nord
Sur réservation
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-03T18:30:00+02:00 – 2026-10-03T19:15:00+02:00
Fin : 2026-10-03T18:30:00+02:00 – 2026-10-03T19:15:00+02:00
De 18h30 à 19h15
Ce court-spectacle porté par les musiciens du conservatoire de Lille Cyril Dymny et Assumpta Canadell vous embarque dans un voyage musical entre la France et l’Espagne. Au fil des routes, chansons, langues et rythmes se croisent, se transforment et racontent les rencontres d’un colporteur en chemin vers Séville.
Sur réservation – à partir de 3 ans
Moulins
#NuitsdesBibliothèques #BiblisenFolie
Médiathèque de Lille-Moulins 8 allée de la filature Lille 59024 Lille-Moulins Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « http://bm-lille.fr »}]
Un court-spectacle qui vous embarque dans un voyage musical entre la France et l’Espagne.
Conservatoire CRR de Lille
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