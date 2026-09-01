Informations pratiques

Cernay

Élection Mademoiselle Alsace 2026

32 rue Georges Risler Cernay Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-09-26 19:00:00

fin : 2026-09-26 22:00:00

Date(s) :

2026-09-26

Douze candidates concourent pour le titre de Mademoiselle Alsace lors d’une soirée mêlant élégance, spectacle et émotion. Le public assistera au couronnement de celle qui représentera l’Alsace à Mademoiselle France 2027.

Douze candidates se disputeront le titre de Mademoiselle Alsace lors d’une soirée placée sous le signe de l’élégance, du spectacle et de l’émotion. Prestations, défilés et temps forts rythmeront l’événement avant le couronnement de la nouvelle ambassadrice de l’Alsace, qui représentera fièrement la région lors de l’élection de Mademoiselle France 2027. Un rendez-vous incontournable mêlant glamour et fierté régionale. .

32 rue Georges Risler Cernay 68700 Haut-Rhin Grand Est +33 3 67 46 80 20 contact.grun@ville-cernay.fr

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English :

Twelve contestants are vying for the title of Mademoiselle Alsace during an evening that combines elegance, entertainment, and emotion. The audience will witness the crowning of the winner, who will represent Alsace at Mademoiselle France 2027.

L’événement Élection Mademoiselle Alsace 2026 Cernay a été mis à jour le 2026-07-02 par Office de tourisme du pays de Thann-Cernay