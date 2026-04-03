ELECTION MISS HAUTE-GARONNE 2026 SALLE DES FÊTES Seysses
ELECTION MISS HAUTE-GARONNE 2026 SALLE DES FÊTES Seysses samedi 30 mai 2026.
Seysses
ELECTION MISS HAUTE-GARONNE 2026
SALLE DES FÊTES 225 chemin Boulbènes Seysses Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 21:00:00
fin : 2026-05-30 01:00:00
Date(s) :
2026-05-30
Une soirée inoubliable placée sous le signe de l’élégance!
Foodtrucks sur place, buvette à disposition toute la soirée, places en vente sur Hello asso.
Ne manquez pas cet évènement exceptionnel qui couronnera la nouvelle reine de beauté de la Haute-Garonne. .
SALLE DES FÊTES 225 chemin Boulbènes Seysses 31600 Haute-Garonne Occitanie comitemisshg@gmail.com
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English :
An unforgettable evening of elegance!
L’événement ELECTION MISS HAUTE-GARONNE 2026 Seysses a été mis à jour le 2026-04-03 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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