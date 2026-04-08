STAND DE SENSIBILITATION LA POLLUTION LUMINEUSE MÉDIATHÈQUE LA RUCHE Seysses
STAND DE SENSIBILITATION LA POLLUTION LUMINEUSE MÉDIATHÈQUE LA RUCHE Seysses samedi 23 mai 2026.
Seysses
STAND DE SENSIBILITATION LA POLLUTION LUMINEUSE
MÉDIATHÈQUE LA RUCHE 10 Place de la Liberation Seysses Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23
fin : 2026-05-23
Date(s) :
2026-05-23
France Nature Environnement vous présente l’outil, pour lutter contre la pollution lumineuse et ses impacts sur l’environnement et les écosystèmes aquatiques.
France Nature Environnement vous présente l’outil de mobilisation citoyenne pour la préservation de notre environnement Sentinelles de la nature
et la campagne citoyenne Sentinelle de la Nuit pour lutter contre la pollution lumineuse et ses impacts sur l’environnement et les écosystèmes aquatiques. .
MÉDIATHÈQUE LA RUCHE 10 Place de la Liberation Seysses 31600 Haute-Garonne Occitanie +33 5 62 23 00 63 culture@mairie-seysses.fr
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English :
France Nature Environnement presents this tool to combat light pollution and its impact on the environment and aquatic ecosystems.
L’événement STAND DE SENSIBILITATION LA POLLUTION LUMINEUSE Seysses a été mis à jour le 2026-04-03 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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