EXPOSITION LES ENFANTS S’EXPOSENT LES CRÈCHES MÉDIATHÈQUE LA RUCHE Seysses

Seysses

EXPOSITION LES ENFANTS S’EXPOSENT LES CRÈCHES

MÉDIATHÈQUE LA RUCHE 10 Place de la Liberation Seysses Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-19

fin : 2026-06-20

Date(s) :

2026-05-19

Réalisée par les enfants des crèches seyssoises!

Les crèches seyssoises et le Relais Petite Enfance exposent les œuvres des tout-petits, autour

du thème de la biodiversité et la nature en lien avec l’exposition Rendez-vous la nuit . .

MÉDIATHÈQUE LA RUCHE 10 Place de la Liberation Seysses 31600 Haute-Garonne Occitanie +33 5 62 23 00 63 culture@mairie-seysses.fr

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English :

Made by the children of the Seyssois crèches!

L’événement EXPOSITION LES ENFANTS S’EXPOSENT LES CRÈCHES Seysses a été mis à jour le 2026-04-03 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE