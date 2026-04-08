EXPOSITION LES ENFANTS S’EXPOSENT LES CRÈCHES MÉDIATHÈQUE LA RUCHE Seysses
EXPOSITION LES ENFANTS S’EXPOSENT LES CRÈCHES MÉDIATHÈQUE LA RUCHE Seysses mardi 19 mai 2026.
Seysses
EXPOSITION LES ENFANTS S’EXPOSENT LES CRÈCHES
MÉDIATHÈQUE LA RUCHE 10 Place de la Liberation Seysses Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-19
fin : 2026-06-20
Date(s) :
2026-05-19
Réalisée par les enfants des crèches seyssoises!
Les crèches seyssoises et le Relais Petite Enfance exposent les œuvres des tout-petits, autour
du thème de la biodiversité et la nature en lien avec l’exposition Rendez-vous la nuit . .
MÉDIATHÈQUE LA RUCHE 10 Place de la Liberation Seysses 31600 Haute-Garonne Occitanie +33 5 62 23 00 63 culture@mairie-seysses.fr
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English :
Made by the children of the Seyssois crèches!
L’événement EXPOSITION LES ENFANTS S’EXPOSENT LES CRÈCHES Seysses a été mis à jour le 2026-04-03 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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