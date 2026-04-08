Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

EXPOSITION LES ENFANTS S’EXPOSENT LES CRÈCHES MÉDIATHÈQUE LA RUCHE Seysses

EXPOSITION LES ENFANTS S’EXPOSENT LES CRÈCHES MÉDIATHÈQUE LA RUCHE Seysses

EXPOSITION LES ENFANTS S’EXPOSENT LES CRÈCHES MÉDIATHÈQUE LA RUCHE Seysses mardi 19 mai 2026.

Lieu : MÉDIATHÈQUE LA RUCHE

Adresse : 10 Place de la Liberation

Ville : 31600 Seysses

Département : Haute-Garonne

Début : 2026-05-19T

Fin : 2026-06-20T

Tarif :

Seysses

EXPOSITION LES ENFANTS S’EXPOSENT LES CRÈCHES

MÉDIATHÈQUE LA RUCHE 10 Place de la Liberation Seysses Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-19
fin : 2026-06-20

Date(s) :
2026-05-19

Réalisée par les enfants des crèches seyssoises!
Les crèches seyssoises et le Relais Petite Enfance exposent les œuvres des tout-petits, autour
du thème de la biodiversité et la nature en lien avec l’exposition Rendez-vous la nuit .   .

MÉDIATHÈQUE LA RUCHE 10 Place de la Liberation Seysses 31600 Haute-Garonne Occitanie +33 5 62 23 00 63  culture@mairie-seysses.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Made by the children of the Seyssois crèches!

L’événement EXPOSITION LES ENFANTS S’EXPOSENT LES CRÈCHES Seysses a été mis à jour le 2026-04-03 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE

À voir aussi à Seysses (Haute-Garonne)