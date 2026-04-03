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SEYS’TIVAL Seysses

SEYS’TIVAL Seysses

SEYS’TIVAL Seysses samedi 30 mai 2026.

Adresse : PARC DE LA BOURDETTE

Ville : 31600 Seysses

Département : Haute-Garonne

Début : 2026-05-30T14:00:00

Fin : 2026-05-30T

Heure de début : 14:00:00

Tarif :

Seysses

SEYS’TIVAL

PARC DE LA BOURDETTE Seysses Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 14:00:00
fin : 2026-05-30

Date(s) :
2026-05-30

Retrouvez le festival des cultures urbaines de Seysses.
Retrouvez le festival des cultures urbaines de Seysses le samedi 30 mai à partir de 14h au parc de la Bourdette !
Au programme Block Party , Open Mic Rap & Showcase Odas . Buvette et restauration sur place.
Evènement proposé dans le cadre de la semaine des cultures urbaines organisée par le Conseil départemental de la Haute Garonne.   .

PARC DE LA BOURDETTE Seysses 31600 Haute-Garonne Occitanie +33 5 62 11 64 64  infos@mairie-seysses.fr

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English :

Find out more about the Seysses urban culture festival.

L’événement SEYS’TIVAL Seysses a été mis à jour le 2026-04-03 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE

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