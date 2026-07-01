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AGENDA · Valentigney

Election Miss Ronde Valentigney

samedi 25 juillet 2026 · Valentigney

Informations pratiques

Début
samedi 25 juillet 2026
Fin
samedi 25 juillet 2026
Adresse
salle Georges Jonesco
Ville
25700 Valentigney
Département
Doubs
Tarif

Valentigney

Election Miss Ronde

salle Georges Jonesco Valentigney Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25
fin : 2026-07-25

Date(s) :
2026-07-25

Election de Miss Ronde Franche Comté.

Soirée conviviale. Nombreuses animations. Restauration et Buvette   .

salle Georges Jonesco Valentigney 25700 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 36 25 45 

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English : Election Miss Ronde

L’événement Election Miss Ronde Valentigney a été mis à jour le 2026-07-10 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE MONTBELIARD

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