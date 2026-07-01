AGENDA · Valentigney
Election Miss Ronde Valentigney
samedi 25 juillet 2026 · Valentigney
Informations pratiques
Valentigney
Election Miss Ronde
salle Georges Jonesco Valentigney Doubs
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25
fin : 2026-07-25
Date(s) :
2026-07-25
Election de Miss Ronde Franche Comté.
Soirée conviviale. Nombreuses animations. Restauration et Buvette .
salle Georges Jonesco Valentigney 25700 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 36 25 45
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English : Election Miss Ronde
L’événement Election Miss Ronde Valentigney a été mis à jour le 2026-07-10 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE MONTBELIARD
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