Informations pratiques

Valentigney

Election Miss Ronde

salle Georges Jonesco Valentigney Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-25

fin : 2026-07-25

Date(s) :

2026-07-25

Election de Miss Ronde Franche Comté.

Soirée conviviale. Nombreuses animations. Restauration et Buvette .

salle Georges Jonesco Valentigney 25700 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 36 25 45

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Election Miss Ronde

L’événement Election Miss Ronde Valentigney a été mis à jour le 2026-07-10 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE MONTBELIARD