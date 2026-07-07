Electric Feel / Nuit Indie Synth Pop SUPERSONIC Paris
dimanche 19 juillet 2026 · SUPERSONIC · Paris
Informations pratiques
L’Electric Feel de retour !
L’Electric Feel vous embarque dans un voyage au sein d’un kaléidoscope de pop solaire et de rythmes électroniques nocturnes. Sélection de ce que l’indie pop a fait de meilleur ces 20 dernières années!
DJ SET Indie & Synth Pop
Live à 1h
La playlist pour te mettre dans l’ambiance :
https://open.spotify.com/playlist/3BVRItWzE0mURghXU1lEMZ
MGMT / Arcade Fire / Phoenix / Tame Impala / LCD Soundsystem / Hot Chip / Metronomy / Empire Of The Sun / Gossip / Cut Copy / The Drums / Foals / Grizzly Bear / Fever Ray / Animal Collective / The Flaming Lips / Crystal Castles / Deerhunter / !!! / The Rapture / Caribou / Soulwax / Ariel Pink / Mac DeMarco / Wild Nothing / King Krule / The XX / Passion Pit / Two Door Cinema Club / Vampire Weekend / Bloc Party / The Horrors / Bombay Bicycle Club / CSS / Ting Tings / La Roux / The Knife / Grimes / Warpaint …..
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Entrée à 10 euros de 23h à 6h
• Vestiaire au 2ème étage
• Entrée interdite aux mineur.e.s
• Si vous êtes témoin ou victime d’une agression, vous pouvez alerter le personnel du bar ou si vous préférez, vous pouvez nous écrire à cette adresse: communication@supersonic-paris.fr
Concerts gratuits, et nuits rock à Paris !
Le samedi 18 juillet 2026
de 23h00 à 06h00
payant
10 euros.
Public adultes. A partir de 18 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-07-19T02:00:00+02:00
fin : 2026-07-19T09:00:00+02:00
Date(s) : 2026-07-18T23:00:00+02:00_2026-07-18T06:00:00+02:00
SUPERSONIC 9 Rue Biscornet 75012 Paris
Métro -> 1 : Bastille (Paris) (304m)
Bus -> 29618791 : Lyon / Daumesnil – Ledru Rollin (Paris) (246m)
Vélib -> Lacuée – Lyon (121.91m)
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