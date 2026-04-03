ElectriK GEM THEATRE DE LA MADELEINE Troyes
ElectriK GEM THEATRE DE LA MADELEINE Troyes jeudi 22 octobre 2026.
ElectriK GEM Début : 2026-10-22 à 20:30. Tarif : – euros.
Pour obtenir votre billet, le mieux est d’aller sur le site de l’organisateur ou du lieu afin d’obtenir le meilleur tarif.
THEATRE DE LA MADELEINE rue Jules Lebocey 10000 Troyes 10
À voir aussi à Troyes (10)
- SOFIANE SOCH LE TROYES FOIS PLUS Troyes 8 avril 2026
- Jam Session Jazz Troyes 9 avril 2026
- MON BREL PREFERE LE TROYES FOIS PLUS Troyes 9 avril 2026
- Flam(m)e Troyes 10 avril 2026
- FRANCK DERIVAULT LE TROYES FOIS PLUS Troyes 10 avril 2026