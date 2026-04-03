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ElectriK GEM THEATRE DE LA MADELEINE Troyes

ElectriK GEM THEATRE DE LA MADELEINE Troyes

ElectriK GEM THEATRE DE LA MADELEINE Troyes jeudi 22 octobre 2026.

Lieu : THEATRE DE LA MADELEINE

Adresse : rue Jules Lebocey

Ville : 10000 Troyes

Département : 10

Début : 2026-10-22

Fin : 2026-10-22

Heure de début : 20:30

ElectriK GEM Début : 2026-10-22 à 20:30. Tarif : – euros.

Pour obtenir votre billet, le mieux est d’aller sur le site de l’organisateur ou du lieu afin d’obtenir le meilleur tarif.

THEATRE DE LA MADELEINE rue Jules Lebocey 10000 Troyes 10

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