Electro métal rock Sierra Veins Bords 2 Scènes Salle Orange Bleue Vitry-le-François

Electro métal rock Sierra Veins

Bords 2 Scènes Salle Orange Bleue 4 rue Auguste Choisy Vitry-le-François Marne

Tarif : 15 – 15 – 23 EUR

Début : 2026-03-26 20:30:00

fin : 2026-03-26

2026-03-26

20h30.Tout public

Entre violence et mélancolie, douceur et brutalité, SIERRA VEINS mélange les ambiances et les styles pour créer un univers singulier surpuissant inspiré par la synthwave, l’EBM et la darkwave. Après avoir vu ses singles Gone et Unbroken cumuler rapidement plusieurs millions de streams, l’artiste française s’est trouvée propulsée au devant de la scène. Elle est considérée aujourd’hui comme un des meilleurs espoirs internationaux du genre à la croisée de l’Electro, de la Synthwave, et même du Métal. .

