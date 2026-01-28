Electro métal rock Sierra Veins Bords 2 Scènes Salle Orange Bleue Vitry-le-François
Electro métal rock Sierra Veins Bords 2 Scènes Salle Orange Bleue Vitry-le-François jeudi 26 mars 2026.
Electro métal rock Sierra Veins
Bords 2 Scènes Salle Orange Bleue 4 rue Auguste Choisy Vitry-le-François Marne
Tarif : 15 – 15 – 23 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-26 20:30:00
fin : 2026-03-26
Date(s) :
2026-03-26
20h30.Tout public
Entre violence et mélancolie, douceur et brutalité, SIERRA VEINS mélange les ambiances et les styles pour créer un univers singulier surpuissant inspiré par la synthwave, l’EBM et la darkwave. Après avoir vu ses singles Gone et Unbroken cumuler rapidement plusieurs millions de streams, l’artiste française s’est trouvée propulsée au devant de la scène. Elle est considérée aujourd’hui comme un des meilleurs espoirs internationaux du genre à la croisée de l’Electro, de la Synthwave, et même du Métal. .
Bords 2 Scènes Salle Orange Bleue 4 rue Auguste Choisy Vitry-le-François 51300 Marne Grand Est +33 3 26 41 00 10
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Electro métal rock Sierra Veins
L’événement Electro métal rock Sierra Veins Vitry-le-François a été mis à jour le 2026-01-28 par Office de Tourisme du Lac du Der en Champagne