Électro-Odyssée : Deena Abdelwahed 2 Le CENTQUATRE-PARIS (104) Paris

Deena Abdelwahed réinvente la performance de la musique électronique en s’appuyant sur l’improvisation intuitive, qui a un rôle essentiel dans la musique arabe. À partir de chansons populaires des années 1920 et 1950, l’artiste et les musiciens qui l’entourent transforment les usages habituels d’une instrumentation répertoriée, en particulier avec ce qanûn MIDI, bricolé à l’Ircam. Une nouvelle manière de vivre la tradition musicale.

Programme

Deena Abdelwahed Diwan Midi

Distribution

Deena Abdelwahed voix, percussion, instrument MIDI

Widad Mjama voix

Imed Alibi percussion MIDI

Nidhal Jaoua qanûn MIDI

Guillaume Kiéné création lumière Ircam

Robin Meier électronique Ircam

Clément Cerles diffusion sonore Ircam

Coproduction CENTQUATRE-PARIS, Département culture et création/Ircam-Centre Pompidou. L’Ircam est partenaire du CENTQUATRE-PARIS pour l’accueil des projets d’expérimentation autour du spectacle vivant.

Dans le cadre de la Constellation du Centre Pompidou.

Au festival ManiFeste-2026, Deena Abdelwahed revisite les traditions musicales arabes à travers une performance électronique immersive portée par improvisation, voix et qanûn MIDI.

Le samedi 06 juin 2026

de 19h00 à 20h00

payant

De 10 € à 18€

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-06T22:00:00+02:00

fin : 2026-06-06T23:00:00+02:00

Date(s) : 2026-06-06T19:00:00+02:00_2026-06-06T20:00:00+02:00

Le CENTQUATRE-PARIS (104) 5 Rue Curial 75019 Situé dans le 19e arrondissement, le CENTQUATRE-PARIS est un espace de résidences, de production et de diffusion pour les publics et artistes du monde entier.

Sa programmation musicale ? Résolument populaire, contemporaine et exigeante, elle puise aussi bien dans la pop rock et l’électro (lors des KLOEB et Nuits 104 notamment) que dans la chanson, la world, la musique classique ou contemporaine, guidée par une soif de découverte jamais étanchée.Paris

https://www.ircam.fr/fr/events/electro-odyssee-deena-abdelwahed-2 +33144781240 billetterie@ircam.fr



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