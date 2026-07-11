Electro symphony orchestra dance party Zénith deLimoges Zénith de Limoges Limoges
samedi 22 mai 2027 · Zénith de Limoges · Limoges
Informations pratiques
Limoges
Electro symphony orchestra dance party Zénith deLimoges
Zénith de Limoges 16 Avenue Jean Monnet Limoges Haute-Vienne
Tarif : 34.7 – 34.7 – 75 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-05-22 20:00:00
fin : 2027-05-22 22:00:00
Date(s) :
2027-05-22
Concert DJ set
Et si vous veniez pour un orchestre symphonique et que la nuit se transformait en dance floor ?
La Pre-Party (30 min): le beat commence avant que l’orchestre n’apparaisse. Un DJ warm-up vous aide à laisser la routine dehors et à entrer dans l’ambiance de la nuit.
La Main Party (90 min): les hits électroniques gagnent une nouvelle ampleur grâce aux cordes, aux cuivres, aux voix, aux instruments live, aux faisceaux de lumière nets, aux jets blancs de fumée de scène et aux étincelles argentées qui montent au-dessus du public. L’Afterparty (45 min): Charles B — DJ français monte sur scène. Les thèmes classiques rencontrent une pulsation électronique plus dure. Lâchez prise. Bougez librement. Donnez le reste de la nuit au dance floor.
Les salles proposent des espaces assis et un dance floor, pour que vous puissiez choisir comment vivre la nuit.
Durée 2h45 environ. .
Zénith de Limoges 16 Avenue Jean Monnet Limoges 87100 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine
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English : Electro symphony orchestra dance party Zénith deLimoges
L’événement Electro symphony orchestra dance party Zénith deLimoges Limoges a été mis à jour le 2026-07-11 par OT Limoges Métropole
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