Elégance aérienne à l’Envol des Pionniers, L’Envol des pionniers, Toulouse

Informations pratiques

Elégance aérienne à l’Envol des Pionniers 19 et 20 septembre L’Envol des pionniers Haute-Garonne

Gratuit sur inscription.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

✈️ Elégance aérienne à L’Envol des Pionniers

Les 19 et 20 septembre 2026, L’Envol des Pionniers ouvre gratuitement ses portes. Découvrez un lieu historique de Toulouse sous un nouveau regard et célébrez l’esprit d’audace qui a marqué l’histoire de l’aviation. Musique jazz, performances de tissu aérien, cerfs-volants, visites théâtralisées et tournage participatif rythmeront ces deux journées.

Tout au long de la jounrée, dans la cour, les notes de jazz et de swing de Mamz’elle Bee rappelleront l’effervescence des années folles tandis que des performances de tissu aérien prendront de la hauteur. Suspendus à leur portique, les artistes de la compagnie Papillons de Soie, feront écho à la grâce et à l’élégance qui ont longtemps incarné l’image d’Air France, une façon originale d’évoquer la grâce et la légèreté du vol aérien.

Le vent sera lui aussi à l’honneur avec une installation poétique de fleurs du vent, invitant petits et grands à lever les yeux vers le ciel.

Fabriquez votre propre cerf-volant !

Participez à un atelier de fabrication et de décoration de cerfs-volants. Assemblez votre modèle et personnalisez-le autour de l’univers de l’aviation et de L’Envol des Pionniers. Profitez de quelques conseils pour le faire voler avec Cerfs volant & Cie

Devenez acteur de votre visite

Glissez-vous dans la peau d’un pionnier de l’aviation en participant à un tournage collaboratif en stop motion. Le temps d’une scène, devenez aviateur ou figurant et contribuez, image après image, à la création d’un court film. Vous pourrez ensuite découvrir le résultat grâce à un QR code remis par l’association La Ménagerie.

À l’intérieur du musée, les visites théâtralisées et les interventions de la compagnie Amour et Psyché vous feront découvrir autrement les lieux et les grandes figures de l’Aéropostale.

️ L’Envol des Pionniers ouvert gratuitement !

Plongez au cœur de l’aventure humaine du transport aérien du courrier grâce à notre exposition permanente. Rencontrez les personnages historiques de l’Aéropostale qui ont permis de relier les hommes entre eux.

Ne manquez pas l’exposition temporaire « Air France, une histoire d’élégance », qui met à l’honneur la compagnie aérienne et son art de vivre à la française. Une belle occasion de découvrir la robe Porutu, reconnaissable à ses motifs floraux colorés, typiques des tissus traditionnels polynésiens Depuis 1992, cette tenue traditionnelle inspirée de la robe polynésienne est portée par les hôtesses de l’air d’origine polynésienne ou affectées à la ligne Papeete-Paris, faisant de Tahiti la seule destination à bénéficier d’un uniforme spécifique au sein d’Air France.

Entrez dans le bureau du directeur d’exploitation de La Ligne : Didier Daurat. Une reconstitution fidèle qui ouvre librement ses portes au public à l’occasion de cette journée.

Montez à bord d’un authentique wagon postal et plongez dans l’univers du tri du courrier à la fin des années 1920. Découvrez le quotidien des ambulants postaux, ces agents qui, le plus souvent de nuit, triaient les lettres en mouvement à bord des trains.

☕ Pour prolonger votre visite, le Café des Pionniers vous accueille dans une atmosphère unique pour savourer tapas, boissons fraîches et plats inspirés des pays traversés par les pionniers de la Ligne.

Programme susceptible de modifications

L’Envol des pionniers 6 rue Jacqueline Auriol, 31400 Toulouse Toulouse 31400 Pont des Demoiselles / Ormeau/ Montaudran / La Terrasse / Malepère Haute-Garonne Occitanie 05 67 22 23 24 https://www.lenvol-des-pionniers.com/ [{« type »: « link », « value »: « https://www.lenvol-des-pionniers.com/evenement/journees-europeennes-patrimoine-2026/ »}] [{« link »: « https://www.mamzellebee.fr/ »}, {« link »: « https://papillonsdesoie.com/ »}, {« link »: « https://www.cerfs-volants-cie.fr/ »}, {« link »: « https://www.lamenagerie.com/ »}, {« link »: « https://www.facebook.com/compagnieamouretpsyche/?locale=fr_FR »}, {« link »: « https://www.lenvol-des-pionniers.com/decouvrir/exposition-permanente/ »}, {« link »: « https://www.lenvol-des-pionniers.com/decouvrir/exposition-air-france-une-histoire-delegance/ »}, {« link »: « https://www.lenvol-des-pionniers.com/professionnels/organiser-une-reunion/bureau-de-didier-daurat/ »}, {« link »: « https://www.lenvol-des-pionniers.com/visiter/le-cafe-des-pionniers/ »}, {« link »: « https://www.lenvol-des-pionniers.com/professionnels/organiser-une-reunion/bureau-de-dier-daurat/ »}, {« link »: « https://www.lenvol-des-pionniers.com/decouvir/exposition-permanente/ »}] Alors qu’aucun avion n’était encore capable de réaliser cet exploit, ils ont entrepris de traverser un désert, un océan et la deuxième plus haute montagne du monde afin de livrer le courrier plus rapidement… Pour cela, ils ont dû relever des défis humains et techniques considérables en ouvrant « La Ligne ».

Ce défi audacieux a réuni autour de Mermoz, Guillaumet, saint Exupéry et bien d’autres, des centaines d’hommes et de femmes dans une aventure incroyable !

Cent ans après son premier vol, plongez de nouveau dans la fabuleuse épopée de l’Aéropostale au sein de ses bâtiments historiques !

C’est ici, sur le site de l’Envol des Pionniers, que la grande histoire d’amour entre Toulouse et l’aviation a commencé !

✈️ Elégance aérienne à L’Envol des Pionniers

©L’Envol des Pionniers