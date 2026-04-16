Elena Di Porto est née en 1911 dans le ghetto de Rome. Sa rébellion quotidienne et spontanée, spirituelle et physique contre les forces fascistes lui vaut son surnom de « folle » ainsi que plusieurs arrestations et séjours forcés en hôpital psychiatrique. Le 15 octobre 1943, avertie qu’une rafle va avoir lieu dans le ghetto, elle court alerter les habitants qui ne la croient pas. Le 16, Elena voit sa nièce et son neveu poussés par les nazis dans un camion. Elle se livre spontanément aux SS dans le but de les suivre. Inconnue de l’historiographie, Elena Di Porto inspire le personnage de Vilma dans le roman La Storia d’Elsa Morante, et celui de Celeste dans le récit 16 ottobre 1943 de Giacomo Debenedetti.

En présence de Valentina Vandelli, comédienne, Roberta Lidia De Stefano, musicienne et performeuse, et d’Alexandre Bande, historien.

Avec le soutien de la Fondation pour la mémoire de la Shoah.

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Lecture musicale



Autour de l’ouvrage Elena, une vie pour la liberté de Gaetano Petraglia, Les éditions du Portrait, 2025.

Le jeudi 04 juin 2026

de 19h00 à 21h00

gratuit

Public enfants, jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-04T22:00:00+02:00

fin : 2026-06-05T00:00:00+02:00

Date(s) : 2026-06-04T19:00:00+02:00_2026-06-04T21:00:00+02:00

Mémorial de la Shoah 17 rue Geoffroy l’Asnier 75004 Paris

Métro -> 7 : Pont Marie (Cité des Arts) (Paris) (124m)

Bus -> 6772 : Pont Marie (Cité des Arts) (Paris) (124m)

Vélib -> Hôtel de Ville – Pont-Marie (115.49m)

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