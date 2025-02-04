Elena Nagapetyan Boulogne-sur-Mer

Elena Nagapetyan Boulogne-sur-Mer jeudi 12 février 2026.

Elena Nagapetyan

9 Quai Thurot Boulogne-sur-Mer Pas-de-Calais

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-12
fin : 2026-02-12

Date(s) :
2026-02-12

Elena Nagapetyan
Ouverture des portes 19h00
« Ma plus grande peur dans la vie, c’est d’avoir des regrets et de croiser un cafard. »   .

9 Quai Thurot Boulogne-sur-Mer 62200 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 74 85 77 77 

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Elena Nagapetyan Boulogne-sur-Mer a été mis à jour le 2025-02-04 par Office de Tourisme Le Boulonnais Côte d’Opale