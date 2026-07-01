Eliades Ochoa, Théâtre d’Orléans, Orléans
mardi 13 octobre 2026 · Théâtre d'Orléans · Orléans
Informations pratiques
Eliades Ochoa Mardi 13 octobre, 20h30 Théâtre d’Orléans Loiret
Tarifs de 5€ à 35€, 22€ avec la Carte
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-13T20:30:00+02:00 – 2026-10-13T22:00:00+02:00
Fin : 2026-10-13T20:30:00+02:00 – 2026-10-13T22:00:00+02:00
Véritable légende, il a conquis le monde avec le Buena Vista Social Club. Eliades Ochoa est surtout un immense guitariste et une figure mythique de la musique populaire cubaine.
À l’origine des tubes planétaires Chan Chan ou El Cuarto de Tula avec le Buena Vista Social Club, Eliades Ochoa est sans conteste l’un des musiciens cubains les plus importants de tous les temps. Défenseur notable de la musique cubaine traditionnelle, c’est l’un des meilleurs guitaristes de sa génération. Il a exporté dans le monde entier le très dansant son cubain, le garacha et le boléro, genres musicaux populaires qui ont marqué sa jeunesse. Nommé aux Grammy Awards avec son album Sublime illusion, il collaborera avec Manu Dibango, Toumani Diabate ou encore Damon Albarn de Gorillaz.
Une soirée exceptionnelle pour découvrir ou redécouvrir les succès d’une illustre carrière qui a inspiré des générations d’artistes.
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Mar. 13 oct. 20h30
Tarifs de 5€ à 35€, 22€ avec la Carte
Durée 1h30
Théâtre d’Orléans Théâtre d’Orléans Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire [{« type »: « link », « value »: « https://scenenationale-orleans.fr/ »}]
Légende de la musique cubaine et du Buena Vista Social Club, Eliades Ochoa nous invite à une soirée d’exception ! musique cubaine musique
Massi Giorgeschi
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