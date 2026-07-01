Eliades Ochoa, Théâtre d’Orléans, Orléans

Informations pratiques

Eliades Ochoa Mardi 13 octobre, 20h30 Théâtre d’Orléans Loiret

Tarifs de 5€ à 35€, 22€ avec la Carte

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-13T20:30:00+02:00 – 2026-10-13T22:00:00+02:00

Fin : 2026-10-13T20:30:00+02:00 – 2026-10-13T22:00:00+02:00

Véritable légende, il a conquis le monde avec le Buena Vista Social Club. Eliades Ochoa est surtout un immense guitariste et une figure mythique de la musique populaire cubaine.

À l’origine des tubes planétaires Chan Chan ou El Cuarto de Tula avec le Buena Vista Social Club, Eliades Ochoa est sans conteste l’un des musiciens cubains les plus importants de tous les temps. Défenseur notable de la musique cubaine traditionnelle, c’est l’un des meilleurs guitaristes de sa génération. Il a exporté dans le monde entier le très dansant son cubain, le garacha et le boléro, genres musicaux populaires qui ont marqué sa jeunesse. Nommé aux Grammy Awards avec son album Sublime illusion, il collaborera avec Manu Dibango, Toumani Diabate ou encore Damon Albarn de Gorillaz.

Une soirée exceptionnelle pour découvrir ou redécouvrir les succès d’une illustre carrière qui a inspiré des générations d’artistes.

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Mar. 13 oct. 20h30

Tarifs de 5€ à 35€, 22€ avec la Carte

Durée 1h30

Théâtre d’Orléans Théâtre d’Orléans Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire [{« type »: « link », « value »: « https://scenenationale-orleans.fr/ »}]

Légende de la musique cubaine et du Buena Vista Social Club, Eliades Ochoa nous invite à une soirée d’exception ! musique cubaine musique

Massi Giorgeschi