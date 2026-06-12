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Elian Ramamonjisoa, piano Jeunes Talents | Les Flâneries Musicales Villa Douce Reims

Elian Ramamonjisoa, piano Jeunes Talents | Les Flâneries Musicales Villa Douce Reims dimanche 5 juillet 2026.

Lieu : Villa Douce

Adresse : 9 Boulevard de la Paix

Ville : 51100 Reims

Département : Marne

Début : dimanche 5 juillet 2026

Fin : dimanche 5 juillet 2026

Heure de début : 18:00:00

Tarif : 10 10 Supplément Tarif réduit

Reims

Elian Ramamonjisoa, piano Jeunes Talents | Les Flâneries Musicales

Villa Douce 9 Boulevard de la Paix Reims Marne

Tarif : 10 – 10 – EUR

Supplément
Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-05 18:00:00
fin : 2026-07-05

Date(s) :
2026-07-05

Tout public
Un parcours pianistique en clair-obscur, où les 24 Préludes de Frédéric Chopin et Alexandre Scriabine se répondent et s’entrelacent, faisant dialoguer l’intime et le visionnaire, la poésie et la fièvre harmonique.

Le voyage s’achève avec le Scherzo n° 2 de Chopin, sommet de contrastes, entre élans impétueux et confidences suspendues.   .

Villa Douce 9 Boulevard de la Paix Reims 51100 Marne Grand Est  

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English : Elian Ramamonjisoa, piano Jeunes Talents | Les Flâneries Musicales

L’événement Elian Ramamonjisoa, piano Jeunes Talents | Les Flâneries Musicales Reims a été mis à jour le 2026-06-12 par Reims Tourisme & Congrès

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