Elie Semoun Box Office Limoges Place Stalingrad Limoges

Informations pratiques

Limoges

Elie Semoun Box Office Limoges

Place Stalingrad Opéra de Limoges Grand Théâtre Limoges Haute-Vienne

Tarif : 40.2 – 40.2 – 45.2 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-03-17 20:00:00

fin : 2027-03-17 21:30:00

Date(s) :

2027-03-17

Spectacle humour.

Inutile de chercher bien loin pour comprendre le ton de CACTUS ! En donnant ce nom à son nouveau spectacle, Elie Semoun annonce la couleur ça va piquer !

Pour son huitième spectacle, Elie Semoun opère un léger virage le stand-up occupe désormais une place plus importante, une nouveauté pour lui. Mais ne vous y trompez pas, CACTUS reste fidèle à son goût pour les personnages. Parmi la galerie de ses nouveaux monstres, vous croiserez Jean Abdul, qui assurera sa première partie, un fils qui emmène son père visiter un EHPAD, Xavier l’handicapé moteur qui présente sa femme à sa mère, un père confronté à la transition de son fils, un professeur de karaté raciste, ou encore un regard mordant sur le harcèlement sexuel et la religion.

Durée 1h30 environ. .

Place Stalingrad Opéra de Limoges Grand Théâtre Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine

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English : Elie Semoun Box Office Limoges

L’événement Elie Semoun Box Office Limoges Limoges a été mis à jour le 2026-07-11 par OT Limoges Métropole