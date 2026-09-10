ELIKYA, un concert narratif qui célèbre les femmes afrodescendantes Le Consulat Voltaire Paris

Informations pratiques

Pensé comme une expérience immersive, ELIKYA mêle performances musicales, narration et exposition afin de raconter des histoires, mettre en lumière des parcours et créer un espace de rencontre entre artistes et public.

Lors du concert, une narratrice accompagnera les performances des artistes afin de créer un fil conducteur entre chaque univers musical. Chaque prestation s’inscrit ainsi dans un récit plus large où les voix et les émotions dialoguent.

Avant le concert, le public pourra découvrir une exposition d’œuvres, rencontrer des associations et échanger avec les différents partenaires présents.

La soirée se prolongera ensuite avec un DJ set pour clôturer l’événement dans une ambiance conviviale.

Au programme :

Un concert narratif inédit

Des performances live de trois artistes : LÉONIE, WORDSOFAZIA & ASTRØNNE

Une exposition d’oeuvres

Des stands associatifs et partenaires

Un DJ set en fin de soirée

Line-up

Astrønne à 22h15

WordsofAzia à 11h00

Leonie

ELIKYA est un concert narratif qui célèbre les femmes afrodescendantes à travers la musique, l’art et la transmission.

Le samedi 26 septembre 2026

de 19h00 à 00h30

payant

De 17,06 à 23 euros.

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-09-26T22:00:00+02:00

fin : 2026-09-26T03:30:00+02:00

Date(s) : 2026-09-26T19:00:00+02:00_2026-09-26T00:30:00+02:00

Le Consulat Voltaire 14 Avenue Parmentier 75011 Paris



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