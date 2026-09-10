ELIKYA, un concert narratif qui célèbre les femmes afrodescendantes Le Consulat Voltaire Paris
samedi 26 septembre 2026 · Le Consulat Voltaire · Paris
Informations pratiques
Pensé comme une expérience immersive, ELIKYA mêle performances musicales, narration et exposition afin de raconter des histoires, mettre en lumière des parcours et créer un espace de rencontre entre artistes et public.
Lors du concert, une narratrice accompagnera les performances des artistes afin de créer un fil conducteur entre chaque univers musical. Chaque prestation s’inscrit ainsi dans un récit plus large où les voix et les émotions dialoguent.
Avant le concert, le public pourra découvrir une exposition d’œuvres, rencontrer des associations et échanger avec les différents partenaires présents.
La soirée se prolongera ensuite avec un DJ set pour clôturer l’événement dans une ambiance conviviale.
Au programme :
- Un concert narratif inédit
- Des performances live de trois artistes : LÉONIE, WORDSOFAZIA & ASTRØNNE
- Une exposition d’oeuvres
- Des stands associatifs et partenaires
- Un DJ set en fin de soirée
Line-up
Astrønne à 22h15
WordsofAzia à 11h00
ELIKYA est un concert narratif qui célèbre les femmes afrodescendantes à travers la musique, l’art et la transmission.
Le samedi 26 septembre 2026
de 19h00 à 00h30
payant
De 17,06 à 23 euros.
Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-26T22:00:00+02:00
fin : 2026-09-26T03:30:00+02:00
Date(s) : 2026-09-26T19:00:00+02:00_2026-09-26T00:30:00+02:00
Le Consulat Voltaire 14 Avenue Parmentier 75011 Paris
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