La chanteuse et compositrice franco-vénézuélienne Elisa Lécuyer s’épanouit comme conteuse de mélodies. Parmi les multiples rythmes, venus de part et d’autre de l’Atlantique, qui s’accrochent à ses oreilles, elle préfère les chansons qui racontent des histoires. La musicalité au service des paroles, Elisa est une véritable conteuse de mélodies. Elle présente aujourd’hui avec son quartet le répertoire de son premier EP « Ouverture », paru en juillet 2024, un hommage vibrant à la comédie musicale qu’elle adore depuis toujours.

Elisa Lecuyer : chant

Clément Simon : piano

Sylvain Dubrez : contrebasse

Clément Brajtman : batterie

Elisa Lécuyer, chanteuse franco-vénézuélienne, enchante avec son EP « Ouverture ». Ses mélodies racontent des histoires, alliant passion pour la musique et amour des comédies musicales !

Le samedi 31 octobre 2026

de 21h00 à 23h30

payant Tarif plein : 10 EUR Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-10-31T22:00:00+01:00

fin : 2026-11-01T00:30:00+01:00

Date(s) : 2026-10-31T21:00:00+02:00_2026-10-31T23:30:00+02:00

Le Melville 28 Rue Jean Mermoz 75008 Paris

https://lemelville.fr/?p=6118



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