UnidiversUNITÉ ET DIVERSITÉ !

Elisa Lecuyer Quartet – « Ouverture » Le Melville Paris

Elisa Lecuyer Quartet – « Ouverture » Le Melville Paris

Elisa Lecuyer Quartet – « Ouverture » Le Melville Paris samedi 31 octobre 2026.

Lieu
Le Melville
Adresse
28 Rue Jean Mermoz
Ville
75008 Paris
Département
Paris
Début
samedi 31 octobre 2026
Fin
dimanche 1 novembre 2026
Tarif
Tarif plein : 10 EUR

La chanteuse et compositrice franco-vénézuélienne Elisa Lécuyer s’épanouit comme conteuse de mélodies. Parmi les multiples rythmes, venus de part et d’autre de l’Atlantique, qui s’accrochent à ses oreilles, elle préfère les chansons qui racontent des histoires. La musicalité au service des paroles, Elisa est une véritable conteuse de mélodies. Elle présente aujourd’hui avec son quartet le répertoire de son premier EP « Ouverture », paru en juillet 2024, un hommage vibrant à la comédie musicale qu’elle adore depuis toujours.

Elisa Lecuyer : chant

Clément Simon : piano

Sylvain Dubrez : contrebasse

Clément Brajtman : batterie

Elisa Lécuyer, chanteuse franco-vénézuélienne, enchante avec son EP « Ouverture ». Ses mélodies racontent des histoires, alliant passion pour la musique et amour des comédies musicales !
Le samedi 31 octobre 2026
de 21h00 à 23h30
payant Tarif plein : 10 EUR Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-10-31T22:00:00+01:00
fin : 2026-11-01T00:30:00+01:00
Date(s) : 2026-10-31T21:00:00+02:00_2026-10-31T23:30:00+02:00

Le Melville 28 Rue Jean Mermoz  75008 Paris
https://lemelville.fr/?p=6118


Afficher la carte du lieu Le Melville et trouvez le meilleur itinéraire

À voir aussi à Paris (Paris)