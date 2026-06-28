Elisa Lecuyer Quartet – « Ouverture » Le Melville Paris
Elisa Lecuyer Quartet – « Ouverture » Le Melville Paris samedi 31 octobre 2026.
La chanteuse et compositrice franco-vénézuélienne Elisa Lécuyer s’épanouit comme conteuse de mélodies. Parmi les multiples rythmes, venus de part et d’autre de l’Atlantique, qui s’accrochent à ses oreilles, elle préfère les chansons qui racontent des histoires. La musicalité au service des paroles, Elisa est une véritable conteuse de mélodies. Elle présente aujourd’hui avec son quartet le répertoire de son premier EP « Ouverture », paru en juillet 2024, un hommage vibrant à la comédie musicale qu’elle adore depuis toujours.
Elisa Lecuyer : chant
Clément Simon : piano
Sylvain Dubrez : contrebasse
Clément Brajtman : batterie
Elisa Lécuyer, chanteuse franco-vénézuélienne, enchante avec son EP « Ouverture ». Ses mélodies racontent des histoires, alliant passion pour la musique et amour des comédies musicales !
Le samedi 31 octobre 2026
de 21h00 à 23h30
payant Tarif plein : 10 EUR Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-10-31T22:00:00+01:00
fin : 2026-11-01T00:30:00+01:00
Date(s) : 2026-10-31T21:00:00+02:00_2026-10-31T23:30:00+02:00
Le Melville 28 Rue Jean Mermoz 75008 Paris
https://lemelville.fr/?p=6118
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