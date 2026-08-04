ELISABETH LEONSKAJA ET LE QUATUOR DANEL REVIENNENT ! Place du Capitole Toulouse

Informations pratiques

Toulouse

ELISABETH LEONSKAJA ET LE QUATUOR DANEL REVIENNENT !

Place du Capitole OPÉRA NATIONAL DU CAPITOLE Toulouse Haute-Garonne

Tarif : 8 – 8 – 32 EUR

8

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-03-04 20:00:00

fin : 2027-03-04 21:50:00

Date(s) :

2027-03-04

À la demande générale, et suite au succès phénoménal de leur concert Chostakovitch-Weinberg en janvier 2025, Elisabeth Leonskaja et le Quatuor Danel seront de retour au Capitole pour un concert exceptionnel Schumann-Schubert !

Au programme

– Robert Schumann (1810-1856) ; Quintette pour piano et cordes en mi bémol majeur, opus 44

– Franz Schubert (1797-1828) ; Quintette pour piano et cordes en la majeur, D. 667, La Truite 8 .

Place du Capitole OPÉRA NATIONAL DU CAPITOLE Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie

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English :

%C0 By popular demand, and following the phenomenal success of their Shostakovich-Weinberg concert in January 2025, Elisabeth Leonskaja and the Danel Quartet will return to the Capitole for an exceptional Schumann-Schubert concert!

L’événement ELISABETH LEONSKAJA ET LE QUATUOR DANEL REVIENNENT ! Toulouse a été mis à jour le 2026-07-31 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE