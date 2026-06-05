Elise Vassalucci raconte Ella Fitzgerald, Velours, velours — A kind of cabaret au 38Riv 38Riv Jazz Club Paris

« Icône absolue du jazz vocal, Ella Fitzgerald a marqué l’histoire par son sens du swing, sa virtuosité et son art du scat.

Avec ce nouveau programme, Elise Vassalucci lui rend hommage à travers un répertoire centré sur ses premiers enregistrements, entre standards incontournables et trésors moins connus. Nourri d’anecdotes et de récits autour de cette période fondatrice, le concert prend la forme d’un moment vivant, à la frontière du spectacle et de la transmission.

Accompagnée de musiciens complices, dont Frédéric Loiseau, son ancien enseignant au CMDL, elle fait revivre l’énergie, l’humour et la liberté d’une artiste qui a profondément transformé le chant jazz. »

Elise Vassalucci : voix

Frédéric Loiseau : guitare

Martin Chenu Noury : contrebasse

Jazz vocal — Elise Vassallucci, icône du jazz moderne, rend hommage à la légende Ella Fitzgerald avec un concert vibrant mêlant standards et anecdotes captivantes.

Le samedi 29 août 2026

de 17h00 à 18h00

Le samedi 29 août 2026

de 15h00 à 16h00

payant

Tarif en ligne : 22€ à 25€

Tarif sur place : 25€ à 28€

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-08-29T20:00:00+02:00

fin : 2026-08-29T21:00:00+02:00

Date(s) : 2026-08-29T15:00:00+02:00_2026-08-29T16:00:00+02:00;2026-08-29T17:00:00+02:00_2026-08-29T18:00:00+02:00

38Riv Jazz Club 38, rue de Rivoli 75004 Paris

https://38riv.com/ contact@38riv.com



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