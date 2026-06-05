Elise Vassalucci raconte Ella Fitzgerald, Velours, velours — A kind of cabaret au 38Riv 38Riv Jazz Club Paris
Elise Vassalucci raconte Ella Fitzgerald, Velours, velours — A kind of cabaret au 38Riv 38Riv Jazz Club Paris samedi 29 août 2026.
« Icône absolue du jazz vocal, Ella Fitzgerald a marqué l’histoire par son sens du swing, sa virtuosité et son art du scat.
Avec ce nouveau programme, Elise Vassalucci lui rend hommage à travers un répertoire centré sur ses premiers enregistrements, entre standards incontournables et trésors moins connus. Nourri d’anecdotes et de récits autour de cette période fondatrice, le concert prend la forme d’un moment vivant, à la frontière du spectacle et de la transmission.
Accompagnée de musiciens complices, dont Frédéric Loiseau, son ancien enseignant au CMDL, elle fait revivre l’énergie, l’humour et la liberté d’une artiste qui a profondément transformé le chant jazz. »
Elise Vassalucci : voix
Frédéric Loiseau : guitare
Martin Chenu Noury : contrebasse
Jazz vocal — Elise Vassallucci, icône du jazz moderne, rend hommage à la légende Ella Fitzgerald avec un concert vibrant mêlant standards et anecdotes captivantes.
Le samedi 29 août 2026
de 17h00 à 18h00
Le samedi 29 août 2026
de 15h00 à 16h00
payant
Tarif en ligne : 22€ à 25€
Tarif sur place : 25€ à 28€
Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-08-29T20:00:00+02:00
fin : 2026-08-29T21:00:00+02:00
Date(s) : 2026-08-29T15:00:00+02:00_2026-08-29T16:00:00+02:00;2026-08-29T17:00:00+02:00_2026-08-29T18:00:00+02:00
38Riv Jazz Club 38, rue de Rivoli 75004 Paris
https://38riv.com/ contact@38riv.com
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