Ellen Birath et Matthieu Boré Le Melville Paris

Matthieu Boré et Ellen Birath nous entraînent dans une délicieuse soirée de standards, voix contrebasse. Les crooner classique revisités par ce duo exceptionnel.

Matthieu Boré, on l’appelle aussi le ‘French Crooner’ est chanteur, pianiste et compositeur. Il démocratise le jazz, le rendant à nouveau populaire, abordable, tout en demeurant de grande qualité et généreux. Mêlant les univers jazz, rock, blues, il convoque les standards qu’il revisite avec une extrême sensibilité.

Ellen Birath, chanteuse de jazz suédoise, enchante par sa voix envoûtante et sa présence captivante. Alliant swing, blues et modernité, elle explore des émotions universelles avec une touche nordique singulière. Sur scène, son authenticité transporte le public dans un univers à la fois intime et vibrant.

Matthieu Bore : chant

Ellen Berge Birath : chant

Stephen Binet : piano

Anne Gouraud Shrestha : contrebasse

Vincent Touchard : batterie

Un duo exceptionnel, Matthieu Boré et Ellen Birath revisitent les classiques du jazz avec sensibilité et modernité. Boré, le ‘French Crooner’, rend le jazz populaire et abordable.

Le mercredi 15 juillet 2026

de 20h30 à 23h00

payant

10 euros.

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-07-15T23:30:00+02:00

fin : 2026-07-16T02:00:00+02:00

Date(s) : 2026-07-15T20:30:00+02:00_2026-07-15T23:00:00+02:00

Le Melville 28 Rue Jean Mermoz 75008 Paris

https://lemelville.fr/?p=5628



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