Elles.ils sont là pour vous, Musée d’histoire de Lyon et Musée des arts de la marionnette, Lyon
samedi 19 septembre 2026 · Musée d'histoire de Lyon et Musée des arts de la marionnette · Lyon
Informations pratiques
Elles.ils sont là pour vous 19 et 20 septembre Musée d’histoire de Lyon et Musée des arts de la marionnette Rhône
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T13:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00
Des médiateur·rices vous accueillent et vous accompagnent dans votre découverte de Gadagne : exposition Merveilleux Moyen Âge, musée d’histoire de Lyon et musée des arts de la marionnette.
En continu.
Musée d’histoire de Lyon et Musée des arts de la marionnette 1 Place du Petit Collège, 69005 Lyon, France Lyon 69005 Lyon 5e Arrondissement Rhône Auvergne-Rhône-Alpes 0478420361 https://www.gadagne-lyon.fr Le musée Gadagne abrite deux entités : le musée d’histoire de Lyon (ancien musée historique de Lyon) et le musée des marionnettes du monde.
Des médiateur·rices vous accueillent et vous accompagnent dans votre découverte de Gadagne : exposition Merveilleux Moyen Âge, musée d’histoire de Lyon et musée des arts de la marionnette.
©Philippe Somnolet
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