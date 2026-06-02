Ellie James Place de la Mairie Rennes
Ellie James Place de la Mairie Rennes samedi 15 août 2026.
Ellie James Place de la Mairie Rennes Samedi 15 août, 19h30 Ille-et-Vilaine
Gratuit
[Concert – Chanson française, pop acidulée]
Avec ses textes teintés de nostalgie, Ellie James nous embarque dans son monde doux et poétique. Elle y explore ses diverses influences (de Radiohead à James Blake en passant les Beach Boys) et y expose les nuances de la société qui l’entoure. Accompagnée de ses synthétiseurs, de sa guitare et de son omnichord, sa musique navigue entre mélancolie et pop lumineuse.
Pour nous suivre et nous écouter : [https://linktr.ee/transatenville](https://linktr.ee/transatenville)
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-08-15T19:30:00.000+02:00
Fin : 2026-08-15T20:00:00.000+02:00
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Place de la Mairie 35000 Rennes Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine
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