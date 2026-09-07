Élodie Arnould, La Coupole, Saint-Loubès

Informations pratiques

Élodie Arnould Jeudi 19 novembre, 20h30 La Coupole Gironde

de 17 à 28€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-11-19T20:30:00+01:00 – 2026-11-19T22:00:00+01:00

Fin : 2026-11-19T20:30:00+01:00 – 2026-11-19T22:00:00+01:00

Entre famille et vie de couple, elle démonte les traditions comme quelques bijoux trop lourds à porter, et vous partage les perles de sa famille.

Dans ce troisième spectacle, Élodie fait le bilan, explore avec humour et tendresse tout ce qui nous façonne : l’héritage qu’on reçoit, les valeurs qu’on transmet, la famille, le couple de longue date, l’éducation positive… ou presque, et ces petites blessures qu’on apprend à transformer en force.

Un spectacle où l’humour devient le plus précieux des héritages.

Après son premier spectacle « Future Grande » et son spectacle événement « Fécondée », Élodie revient avec un troisième spectacle.

De quoi parlera-t-il ? C’est quelque chose qui se décidera avec le public

(en vrai elle en a déjà une petite idée mais elle n’est pas sûre)

La Coupole 36 chemin de Nice, 33450 Saint-Loubes Saint-Loubès 33450 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://www.lacoupole.org/programmation/elodie-arnould/ »}]

Bijou de famille bijou famille

la coupole