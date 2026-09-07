Élodie Arnould, La Coupole, Saint-Loubès
jeudi 19 novembre 2026 · La Coupole · Saint-Loubès
Informations pratiques
Élodie Arnould Jeudi 19 novembre, 20h30 La Coupole Gironde
de 17 à 28€
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-11-19T20:30:00+01:00 – 2026-11-19T22:00:00+01:00
Fin : 2026-11-19T20:30:00+01:00 – 2026-11-19T22:00:00+01:00
Entre famille et vie de couple, elle démonte les traditions comme quelques bijoux trop lourds à porter, et vous partage les perles de sa famille.
Dans ce troisième spectacle, Élodie fait le bilan, explore avec humour et tendresse tout ce qui nous façonne : l’héritage qu’on reçoit, les valeurs qu’on transmet, la famille, le couple de longue date, l’éducation positive… ou presque, et ces petites blessures qu’on apprend à transformer en force.
Un spectacle où l’humour devient le plus précieux des héritages.
Après son premier spectacle « Future Grande » et son spectacle événement « Fécondée », Élodie revient avec un troisième spectacle.
De quoi parlera-t-il ? C’est quelque chose qui se décidera avec le public
(en vrai elle en a déjà une petite idée mais elle n’est pas sûre)
La Coupole 36 chemin de Nice, 33450 Saint-Loubes Saint-Loubès 33450 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://www.lacoupole.org/programmation/elodie-arnould/ »}]
Bijou de famille bijou famille
la coupole
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