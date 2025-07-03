Eloge du bleu, de Zéno Bianu Tergnier
Eloge du bleu, de Zéno Bianu
1 Place Lionel Lefèvre Tergnier
2026-03-31 18:30:00
Petit éloge du bleu est une anthologie du poète Zéno Bianu, un
partage de ses itinérances, de ses enchantements, un voyage à
travers les arts et de nombreuses oeuvres, support pour inciter les
publics à la découverte. Zéno Bianu y convoque de grands poètes
(Rimbaud, Eluard, Bataille…), d’immenses peintres, de Bellini du
Quattrocento à Yves Klein en passant par La Nuit étoilée
de Van Gogh et les immenses bleus de Miro… Et il nous invite à
l’écoute de la note bleue chère aux grandes figures du jazz Chet
Baker, Billie Holiday, John Coltrane, Miles Davis, Charlie Parker… 0 .
