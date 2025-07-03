Eloge du bleu, de Zéno Bianu Tergnier

Eloge du bleu, de Zéno Bianu

1 Place Lionel Lefèvre Tergnier Aisne

Tarif : 0 – 0 –

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-31 18:30:00

fin : 2026-03-31

Date(s) :

2026-03-31

Petit éloge du bleu est une anthologie du poète Zéno Bianu, un

partage de ses itinérances, de ses enchantements, un voyage à

travers les arts et de nombreuses oeuvres, support pour inciter les

publics à la découverte. Zéno Bianu y convoque de grands poètes

(Rimbaud, Eluard, Bataille…), d’immenses peintres, de Bellini du

Quattrocento à Yves Klein en passant par La Nuit étoilée

de Van Gogh et les immenses bleus de Miro… Et il nous invite à

l’écoute de la note bleue chère aux grandes figures du jazz Chet

Baker, Billie Holiday, John Coltrane, Miles Davis, Charlie Parker… 0 .

1 Place Lionel Lefèvre Tergnier 02700 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 37 25 26 mediatheque@ville-tergnier.fr

