Embarquement pour le SEL 61, système d’échange local de biens et de services, Ferme de la Suée, Athis-Val-de-Rouvre
Embarquement pour le SEL 61, système d’échange local de biens et de services, Ferme de la Suée, Athis-Val-de-Rouvre samedi 25 avril 2026.
Embarquement pour le SEL 61, système d’échange local de biens et de services Samedi 25 avril, 11h00 Ferme de la Suée Orne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-25T11:00:00+02:00 – 2026-04-25T12:00:00+02:00
Fin : 2026-04-25T11:00:00+02:00 – 2026-04-25T12:00:00+02:00
Ferme de la Suée Notre-Dame-du-Rocher Athis-Val-de-Rouvre 61100 Orne Normandie [{« type »: « email », « value »: « yourteuse@tutanota.com »}]
Accueil de 11h à 12h pour s’informer et s’inscrire au SEL 61, pour échanger des savoir-faire, se prêter des outils, se rendre des services et tout ce dont vous avez besoin….
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