Embarquez pour un voyage au cœur des livres et de la vie de Françoise Sagan au Funambule Montmartre. Le Funambule Montmartre Paris
mardi 8 septembre 2026 · Le Funambule Montmartre · Paris
Informations pratiques
Sur scène, Oriane et Viviane, deux amoureuses des livres, revisitent avec joie et délicatesse une œuvre qui fouille l’âme humaine comme peu d’autres, à travers lectures, dialogues et chansons.
Amours, liberté de vivre et d’écrire, solitude : Sagan nous tend un miroir de nos sentiments, et le reflet est transgénérationnel.
Ce spectacle fait partie d’un cycle de spectacles de théâtre musical « La Revue du Village » pensé pour rendre la littérature vivante, accessible à tous.
La presse en parle…
Le public rit, s’émeut, écoute, se reconnaît… et ressort avec l’envie irrépressible de (re)lire Sagan.Arts Magazine
Les deux comédiennes nous font redécouvrir les oeuvres de Sagan dont elles savent si bien mettre en valeur la modernité. Nicole Ferrier-Caverivière, universitaire spécialiste de Colette
Allez voir Sagan, le miroir des sentiments pour sentir cette brise de légèreté et de liberté. Acte3scène2
Mise en scène fine et intelligente. Courant Alternatif
Du 8 septembre au 4 novembre
les mardis et mercredis à 19h ou 21h
Françoise Sagan est une autrice qui incarne la liberté, une liberté traversée de contradictions, de lucidité et d’humour.
Du mardi 08 septembre 2026 au mercredi 04 novembre 2026 :
payant Public jeunes et adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-08T02:00:00+02:00
fin : 2026-11-05T00:59:59+01:00
Date(s) :
Le Funambule Montmartre 53 rue des Saules 75018 Paris
Métro -> 12 : Lamarck – Caulaincourt (Paris) (142m)
Bus -> 4080 : Lamarck – Caulaincourt (Paris) (142m)
Vélib -> Francoeur – Marcadet (43.62m)
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