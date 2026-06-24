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Embouteillage dimanche Lapalisse

Embouteillage dimanche Lapalisse dimanche 11 octobre 2026.

Adresse
esplanade du Maréchal de La Palice
Ville
03120 Lapalisse
Département
Allier
Début
dimanche 11 octobre 2026
Fin
dimanche 11 octobre 2026
Heure de début
09:00:00
Tarif

Lapalisse

Embouteillage dimanche

esplanade du Maréchal de La Palice Lapalisse Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-11 09:00:00
fin : 2026-10-11 18:00:00

Date(s) :
2026-10-11

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esplanade du Maréchal de La Palice Lapalisse 03120 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 99 76 18 

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English :

L’événement Embouteillage dimanche Lapalisse a été mis à jour le 2026-06-24 par Office de tourisme du pays de Lapalisse

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