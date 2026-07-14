Émilie Faucheux | Tumeur ou Tutu Théâtre L’étoile du nord Paris

Informations pratiques

Puissant récit d’émancipation, Tumeur ou Tutu fait l’effet d’une euphorique déflagration poétique. Entre les paroles violentes de la mère, les silences dérangeants du père, et le «ça ne nous regarde pas» du monde extérieur, la narratrice renomme le monde à sa façon pour tenter de comprendre, donnant à sa voix une force créatrice et humoristique unique.

La découverte des mathématiques puis de l’amour lui donneront l’illusion d’une résolution. Mêlant incarnation sensible, musique et projections graphiques le spectacle invente comme l’encéphalogramme intime de cette voix, pour mieux nous faire entrer dans cette parole pleine de vie, d’humour corrosif et d’autodérision.

D’après Tumeur ou Tutu de Léna Ghar ©Éditions Gallimard, 2025.

Un spectacle théâtral, visuel et musical qui interroge autour des violences cachées au sein du foyer.

Du jeudi 12 novembre 2026 au vendredi 13 novembre 2026 :

vendredi

de 20h00 à 21h30

jeudi

de 20h00 à 21h30

payant

De 5 à 18 euros.

Public jeunes et adultes. A partir de 14 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-11-12T21:00:00+01:00

fin : 2026-11-13T22:30:00+01:00

Date(s) : 2026-11-12T20:00:00+02:00_2026-11-12T21:30:00+02:00;2026-11-13T20:00:00+02:00_2026-11-13T21:30:00+02:00

Théâtre L’étoile du nord 16, rue Georgette Agutte 75018 Paris

https://www.etoiledunord-theatre.com/ +33142264747 contact@etoiledunord-theatre.com https://www.facebook.com/Letoiledunordtheatre/ https://www.facebook.com/Letoiledunordtheatre/



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