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AGENDA · Cusset

Emily Loizeau Théâtre de Cusset Cusset

vendredi 20 novembre 2026 · Théâtre de Cusset · Cusset

Informations pratiques

Début
vendredi 20 novembre 2026
Fin
vendredi 20 novembre 2026
Heure de début
20:00:00
Lieu
Théâtre de Cusset
Adresse
Place Victor-Hugo
Ville
03300 Cusset
Département
Allier
Tarif
25 25 25 Tarif réduit

Cusset

Emily Loizeau

Théâtre de Cusset Place Victor-Hugo Cusset Allier

Tarif : 25 – 25 – 25 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-20 20:00:00
fin : 2026-11-20 21:30:00

Date(s) :
2026-11-20

Vingt ans de chansons, d’émotions et de rencontres… Émilie Loizeau célèbre cet anniversaire en revenant à l’essentiel sa voix, son piano et la force intacte de ses textes.
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Théâtre de Cusset Place Victor-Hugo Cusset 03300 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 30 89 45  culture@ville-cusset.fr

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English :

Twenty years of songs, emotions, and encounters? Émilie Loizeau celebrates this anniversary by returning to the essentials: her voice, her piano, and the undiminished power of her lyrics.

L’événement Emily Loizeau Cusset a été mis à jour le 2026-08-13 par Vichy Destinations

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