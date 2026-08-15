Emily Loizeau Théâtre de Cusset Cusset

Informations pratiques

Cusset

Emily Loizeau

Théâtre de Cusset Place Victor-Hugo Cusset Allier

Tarif : 25 – 25 – 25 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-20 20:00:00

fin : 2026-11-20 21:30:00

Date(s) :

2026-11-20

Vingt ans de chansons, d’émotions et de rencontres… Émilie Loizeau célèbre cet anniversaire en revenant à l’essentiel sa voix, son piano et la force intacte de ses textes.

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Théâtre de Cusset Place Victor-Hugo Cusset 03300 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 30 89 45 culture@ville-cusset.fr

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English :

Twenty years of songs, emotions, and encounters? Émilie Loizeau celebrates this anniversary by returning to the essentials: her voice, her piano, and the undiminished power of her lyrics.

L’événement Emily Loizeau Cusset a été mis à jour le 2026-08-13 par Vichy Destinations