(E)mouvoir, salle Georges Brassens, Portes-lès-Valence

Informations pratiques

(E)mouvoir Mercredi 19 mai 2027, 09h30, 10h45 salle Georges Brassens Drôme

Plein tarif : 10€ / Tarif réduit : 7€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-05-19T09:30:00+02:00 – 2027-05-19T10:00:00+02:00

Fin : 2027-05-19T10:45:00+02:00 – 2027-05-19T11:15:00+02:00

Compagnie Entre eux deux rives

Sentir la pluie sur la peau, caresser la mousse, traverser de grandes herbes mouvantes, s’étendre sur un tapis de feuilles… Étendez‑vous, détendez‑vous. Bienvenue dans un monde merveilleux et douillet. Sur scène, un monde végétal ouaté et apaisant qui se métamorphose continuellement, un décor doux et enveloppant où les tout‑petits se déplacent, et peuvent toucher, observer et écouter. Accompagnés par une marionnettiste et au côté de l’adulte, les enfants entrent au contact de cette nature mouvante, se laissent émerveiller par l’histoire, les marionnettes, les lumières et le paysage sonore qui guident ce voyage.

Un périple magique et fascinant où l’imagination est reine. Un véritable moment de douceur.

« Un spectacle totalement immersif qui plonge les enfants et leurs parents dans un monde sous‑marin imaginaire, vaporeux, terriblement réaliste. (…) Il suffit de se laisser flotter à la découverte du milieu qui paraît d’une fragilité extrême, mais fascine par sa beauté. » La Montagne

Conception et mise en scène : Claire Petit et Sylvain Desplagnes, jeu : Cécile Doutey et Claire Petit en alternance avec Caroline Demourgues et David Cami de Baix, construction et marionnettes : Cécile Doutey, scénographie, lumière et manipulation : Sylvain Desplagnes, technique, bidouille et manipulation : Maxence Siffer, création textile et costumes : Céline Deloche, création sonore : Adrien Mallamaire

salle Georges Brassens 7 Rue du 8 Mai 1945, 26800 Portes-lès-Valence Portes-lès-Valence 26800 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « email », « value »: « billetterie@train-theatre.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0475571455 »}]

SAISON 2026/2027 théâtre visuel marionnettes

Florence Mary