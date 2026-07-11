Informations pratiques

Lautenbachzell

Emportes pièces animalier

6 rue du moulin Lautenbachzell Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-08-07 15:00:00

fin : 2026-08-07 17:00:00

Date(s) :

2026-08-07

Réalisez des empreintes animalières grâce à des emportes pièces

Réalisez des empreintes animalières grâce à des emportes pièces .

6 rue du moulin Lautenbachzell 68610 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 74 02 48 info@vivariumdumoulin.org

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English :

Create animal footprints using stamping dies

L’événement Emportes pièces animalier Lautenbachzell a été mis à jour le 2026-07-11 par Office de tourisme de la Région de Guebwiller