UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Arles

En aparté avec Auguste et Vénus, stand d’accueil des JEP, Arles

samedi 19 septembre 2026 · stand d'accueil des JEP · Arles

En aparté avec Auguste et Vénus, stand d’accueil des JEP, Arles

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
stand d'accueil des JEP
Adresse
place de la république, 13200 Arles
Ville
13200 Arles
Département
Bouches-du-Rhône
Tarif
visite gratuite sur inscription au 04 90 49 39 46

En aparté avec Auguste et Vénus Samedi 19 septembre, 15h00 stand d’accueil des JEP Bouches-du-Rhône

visite gratuite sur inscription au 04 90 49 39 46

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Une statue colossale, des fragments de dieux, que reste-t-il des impressionnantes sculptures du Théâtre antique ?
Participez à la reconstitution de ce puzzle monumental que représente le décor du théâtre !
Par Doriane Garcera, Médiatrice, service Patrimoine.

stand d’accueil des JEP place de la république, 13200 Arles Arles 13200 Centre-Ville Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « phone », « value »: « 04 90 49 39 46 »}, {« type »: « link », « value »: « https://arles.fr/app/uploads/1/2026/08/JEP-2026-Brochure-V14-SVE.pdf »}]
Visite proposée par le service patrimoine de la Ville d’Arles dans le cadre des Journées européennes du patrimoine 2026. visite animation

©Ville d’Arles

À voir aussi à Arles (Bouches-du-Rhône)