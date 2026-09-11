En aparté avec Auguste et Vénus, stand d’accueil des JEP, Arles
samedi 19 septembre 2026 · stand d'accueil des JEP · Arles
Informations pratiques
En aparté avec Auguste et Vénus Samedi 19 septembre, 15h00 stand d’accueil des JEP Bouches-du-Rhône
visite gratuite sur inscription au 04 90 49 39 46
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00
Une statue colossale, des fragments de dieux, que reste-t-il des impressionnantes sculptures du Théâtre antique ?
Participez à la reconstitution de ce puzzle monumental que représente le décor du théâtre !
Par Doriane Garcera, Médiatrice, service Patrimoine.
stand d’accueil des JEP place de la république, 13200 Arles Arles 13200 Centre-Ville Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « phone », « value »: « 04 90 49 39 46 »}, {« type »: « link », « value »: « https://arles.fr/app/uploads/1/2026/08/JEP-2026-Brochure-V14-SVE.pdf »}]
Visite proposée par le service patrimoine de la Ville d’Arles dans le cadre des Journées européennes du patrimoine 2026. visite animation
©Ville d’Arles
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