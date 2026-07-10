Informations pratiques

Saint-Louis

En apparence Festival Momix

2 Croisée des Lys Saint-Louis Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2027-02-03 14:30:00

fin : 2027-02-03

Date(s) :

2027-02-03

Dans ce spectacle à la lisière en concert et théâtre, quatre interprètes de la cie illimitée chantent la liberté de sortir des rangs et s’affranchir des codes. Ici, la batterie se joue debout, la poésie se chante au violon, la guitare se porte en pyjama. Un spectacle pour les plus jeunes et leurs familles, qui révèle ce qui se cache derrière les apparences !

Enfants, parents et vieux enfants, vous serez réchauffés par l’aspect lumineux et tendre que En apparence distribue généreusement et par la richesse des musiques et des chants. La Revue du spectacle

Cie Illimitée

Dès 5 ans

Durée 1h .

2 Croisée des Lys Saint-Louis 68300 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 70 03 13 billeterie@theatrelacoupole.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement En apparence Festival Momix Saint-Louis a été mis à jour le 2026-09-01 par Office de tourisme du pays de Saint Louis Huningue