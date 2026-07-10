En apparence Festival Momix Saint-Louis
mercredi 3 février 2027 · Saint-Louis
Informations pratiques
Saint-Louis
En apparence Festival Momix
2 Croisée des Lys Saint-Louis Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2027-02-03 14:30:00
fin : 2027-02-03
Date(s) :
2027-02-03
Dans ce spectacle à la lisière en concert et théâtre, quatre interprètes de la cie illimitée chantent la liberté de sortir des rangs et s’affranchir des codes. Ici, la batterie se joue debout, la poésie se chante au violon, la guitare se porte en pyjama. Un spectacle pour les plus jeunes et leurs familles, qui révèle ce qui se cache derrière les apparences !
Enfants, parents et vieux enfants, vous serez réchauffés par l’aspect lumineux et tendre que En apparence distribue généreusement et par la richesse des musiques et des chants. La Revue du spectacle
Cie Illimitée
Dès 5 ans
Durée 1h .
2 Croisée des Lys Saint-Louis 68300 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 70 03 13 billeterie@theatrelacoupole.fr
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English :
L’événement En apparence Festival Momix Saint-Louis a été mis à jour le 2026-09-01 par Office de tourisme du pays de Saint Louis Huningue
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