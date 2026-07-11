EN ATTENDANT GODOT Béziers
vendredi 23 avril 2027 · Béziers
Informations pratiques
Béziers
EN ATTENDANT GODOT
108 allées Paul Riquet Béziers Hérault
Tarif : 27 – 27 – 27 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-04-23
fin : 2027-04-23
Date(s) :
2027-04-23
Un chef-d’œuvre de Beckett sur l’absurde et le temps suspendu porté par deux grandes figures du théâtre.
L’attente comme seule certitude. Dans cette relecture du chef-d’œuvre de Beckett, le duo mythique Vladimir et Estragon prend vie à travers deux figures majeures du théâtre et du cinéma français Denis Lavant et Jacques Bonnaffé. Sur scène, un arbre nu. À ses pieds, Estragon. Puis Vladimir entre. Ils attendent Godot. Ils ne le connaissent pas, mais l’attendent comme on attend un salut. Un sauveur supposé, dont nul ne sait vraiment ce qu’il viendrait réparer — sinon, peut-être, cette attente elle-même, interminable et insaisissable. .
108 allées Paul Riquet Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 67 36 82 82 billetterie.theatre@beziers.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : EN ATTENDANT GODOT
A Beckett masterpiece on the absurd and suspended time, brought to life by two leading figures of the theater.
L’événement EN ATTENDANT GODOT Béziers a été mis à jour le 2026-07-11 par 34 ADT34
À voir aussi à Béziers (Hérault)
- FESTIVAL LES NUITS DE BAYSSAN DJ SET RPH SOUND SYSTEM ROOTS I VORIES & AXEL SAVAGE Béziers 15 juillet 2026
- ATELIER PETIT THÉÂTRE D’ÉMOTIONS Béziers 15 juillet 2026
- ARCADIA POÈMES ET CHANSONS Béziers 15 juillet 2026
- FESTIVAL LES NUITS DE BAYSSAN CONCERT QUEEN OMEGA THE ROYAL SOULS Béziers 15 juillet 2026
- FESTIVAL LES NUITS DE BAYSSAN QUEEN OMEGA & THE ROYAL SOULS Route de Vendres Béziers 15 juillet 2026