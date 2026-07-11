Informations pratiques

Béziers

EN ATTENDANT GODOT

108 allées Paul Riquet Béziers Hérault

Tarif : 27 – 27 – 27 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-04-23

fin : 2027-04-23

Date(s) :

2027-04-23

Un chef-d’œuvre de Beckett sur l’absurde et le temps suspendu porté par deux grandes figures du théâtre.

L’attente comme seule certitude. Dans cette relecture du chef-d’œuvre de Beckett, le duo mythique Vladimir et Estragon prend vie à travers deux figures majeures du théâtre et du cinéma français Denis Lavant et Jacques Bonnaffé. Sur scène, un arbre nu. À ses pieds, Estragon. Puis Vladimir entre. Ils attendent Godot. Ils ne le connaissent pas, mais l’attendent comme on attend un salut. Un sauveur supposé, dont nul ne sait vraiment ce qu’il viendrait réparer — sinon, peut-être, cette attente elle-même, interminable et insaisissable. .

108 allées Paul Riquet Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 67 36 82 82 billetterie.theatre@beziers.fr

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English : EN ATTENDANT GODOT

A Beckett masterpiece on the absurd and suspended time, brought to life by two leading figures of the theater.

L’événement EN ATTENDANT GODOT Béziers a été mis à jour le 2026-07-11 par 34 ADT34