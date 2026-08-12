En attendant Gurdjieff, le dernier voyage de Katherine Mansfield Âne Vert Théâtre Fontainebleau

Informations pratiques

Fontainebleau

En attendant Gurdjieff, le dernier voyage de Katherine Mansfield

Âne Vert Théâtre 6 rue des Sablons Fontainebleau Seine-et-Marne

Tarif : – – EUR

Voir tarifs sur anevert.fr

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-03 17:00:00

fin : 2026-10-04

Date(s) :

2026-10-03 2026-10-04

Vous est proposé En Attendant Gurdjieff, Le dernier voyage de Katherine Mansfield , spectacle de Baptiste Bataille (d’après l’autrice néo-zélandaise K. Mansfield).

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Âne Vert Théâtre 6 rue des Sablons Fontainebleau 77300 Seine-et-Marne Île-de-France +33 9 83 09 97 39 resanevert@hotmail.com

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English : Waiting for Gurdjieff: Katherine Mansfield’s Last Journey

We are pleased to present Waiting for Gurdjieff: Katherine Mansfield’s Last Journey, a play by Baptiste Bataille (based on the work of New Zealand author K. Mansfield).

L’événement En attendant Gurdjieff, le dernier voyage de Katherine Mansfield Fontainebleau a été mis à jour le 2026-08-12 par Office de tourisme du Pays de Fontainebleau