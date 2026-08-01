EN CHEMIN J’AI RENCONTRÉ SUR LES TRACES DE MAITRE VIDAL Col de la Loubière Mont Lozère et Goulet

Informations pratiques

Mont Lozère et Goulet

EN CHEMIN J’AI RENCONTRÉ SUR LES TRACES DE MAITRE VIDAL

Col de la Loubière Bagnols-les-Bains Mont Lozère et Goulet Lozère

Tarif : – – EUR

Gratuit

Journée

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-29

fin : 2026-08-29

Date(s) :

2026-08-29

Randonnée commentée de 15 km au cœur des Cévennes, sur les traces de Maître Vidal, berger dont la légende reste profondément liée à ces paysages. Accompagnés d’André Saint Léger et d’un guide du Parc national des Cévennes, découvrez son histoire, le pastoralisme et les richesses naturelles du territoire,

Balade de 15 km I Dénivelé + 400 m I Repas tiré du sac

Inscription 06 75 06 78 94

Partez pour une randonnée commentée de 15 km au cœur des Cévennes, sur les traces de Maître Vidal, berger dont la légende reste profondément liée à ces paysages. Accompagnés d’André Saint Léger et d’un guide du Parc national des Cévennes, découvrez son histoire, le pastoralisme et les richesses naturelles du territoire, entre crêtes, pâturages, forêts et panoramas.

Balade de 15 km I Dénivelé + 400 m I Repas tiré du sac

Balade organisée par les Foyers ruraux de Mas d’Orcières, Bagnols les Bains et Cubières, en partenariat avec le Parc national des Cévennes.

Inscription 06 75 06 78 94 Thierry .

Col de la Loubière Bagnols-les-Bains Mont Lozère et Goulet 48190 Lozère Occitanie +33 6 75 06 78 94

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English :

A 15-km guided hike in the heart of the Cévennes, following in the footsteps of Maître Vidal, a shepherd whose legend remains deeply intertwined with these landscapes. Accompanied by André Saint-Léger and a guide from the Cévennes National Park, discover his story, traditional shepherding, and the region’s natural treasures.

15-km hike | Elevation gain: +400 m | Packed lunch

Registration: 06 75 06 78 94

L’événement EN CHEMIN J’AI RENCONTRÉ SUR LES TRACES DE MAITRE VIDAL Mont Lozère et Goulet a été mis à jour le 2026-08-13 par 48-OT Mont Lozere