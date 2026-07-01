EN DIRECT DE LA RÉCRÉ – RENO BISTAN, Le SAX, Achères

Informations pratiques

EN DIRECT DE LA RÉCRÉ – RENO BISTAN Samedi 12 décembre, 17h00 Le SAX Yvelines

Tarif En Famille : 8 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-12-12T17:00:00+01:00 – 2026-12-12T19:00:00+01:00

Fin : 2026-12-12T17:00:00+01:00 – 2026-12-12T19:00:00+01:00

Entre concert pop survitaminé, théâtre musical et souvenirs de cour de récré, “En Direct de la Récré” embarque petit·es et grand·es dans un spectacle aussi drôle que rythmé ! Porté par Reno Bistan et son équipe de musicien·nes, ce concert jeune public parle du quotidien des enfants avec humour, énergie et tendresse : parents accros aux écrans, trajets pour l’école, langage des adultes… Sur scène, batterie explosive, chœurs pop et témoignages d’enfants créent une ambiance vivante où l’on chante, danse et rit ensemble. Un vrai concert à partager en famille, de 6 à 106 ans !

Le SAX 2 Rue des Champs 78260 Achères 78260 Centre-Ville Yvelines Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://lesax-acheres78.fr/agenda/en-direct-de-la-recre »}]

En Direct De La Récré – Reno Bistan Chanson rock

DR