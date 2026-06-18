En famille Au fil de l’eau Espace Patrimoine Chalon-sur-Saône

Chalon-sur-Saône

En famille Au fil de l’eau

Espace Patrimoine 24 Quai des Messageries Chalon-sur-Saône Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-28 14:00:00

fin : 2026-07-28

Date(s) :

2026-07-28

Activité à faire en famille, enfants de 6 à 10 ans et parents, accompagnés d’un guide, pour partir à l’observation de puits, de pompes et de fontaines.

Nous chercherons tous ensemble, au cœur des habitations ou au centre des places, les lieux où les chalonnais pouvaient s’approvisionner en eau.

Enfin le temps d’une activité ludique chacun, petit et grand, pourra mettre en couleur son propre dessin inspiré de la visite. .

Espace Patrimoine 24 Quai des Messageries Chalon-sur-Saône 71100 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 93 15 98

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English : En famille Au fil de l’eau

L’événement En famille Au fil de l’eau Chalon-sur-Saône a été mis à jour le 2026-06-18 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)