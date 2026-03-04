En Famille: » Parmi les lanternes magiques » Samedi 7 mars, 15h00 Musée des Arts Précieux Paul-Dupuy Haute-Garonne

9€/5€/3€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-07T15:00:00+01:00 – 2026-03-07T16:00:00+01:00

Fin : 2026-03-07T15:00:00+01:00 – 2026-03-07T16:00:00+01:00

Avec l’association Les Mirettes

Plongée dans les merveilleuses inventions qui ont mené à la découverte du cinéma. Entre rêverie et magie, cette visite fait remonter le temps.

1 Adulte par enfant ou fratrie obligatoirement.

Musée des Arts Précieux Paul-Dupuy 13 rue de la Pleau 31000 Toulouse Toulouse 31000 Capitole / Arnaud Bernard / Carmes Haute-Garonne Occitanie 05 31 22 95 40 https://museepauldupuy.toulouse.fr/ [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.musee-dupuy.toulouse.fr/selection/timeslotpass?productId=10229721468385 »}] Le musée accueille l’une des plus belles collections d’arts graphiques et d’arts décoratifs du sud de la France, dont notamment un ensemble unique de dessins languedociens et italiens et une collection d’horlogerie ancienne de rang international. Métro : ligne B – station Carmes

Visite insolite autour du pré-cinéma cinéma en famille

F.Pons