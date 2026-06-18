En famille Plantes cachées Espace Patrimoine Chalon-sur-Saône

Chalon-sur-Saône

En famille Plantes cachées

Espace Patrimoine 24 Quai des Messageries Chalon-sur-Saône Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-06 14:00:00

fin : 2026-08-06

Date(s) :

2026-08-06

Activité à faire en famille, enfants et parents, accompagnés d’un guide, pour partir à la recherche d’une décoration végétale sculptée dans le bois, le métal et la pierre, à portée des petites mains.

Le parcours cheminera de la place du Châtelet à la cathédrale et au cloître, pour permettre d’observer portes et barrières, de reconnaître fruits et feuilles, et aussi d’arriver à identifier variétés de fleurs ou symboles des quatre saisons.

Des activités manuelles s’inspireront directement des plantes cachées dans la ville. .

Espace Patrimoine 24 Quai des Messageries Chalon-sur-Saône 71100 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 93 15 98

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English : En famille Plantes cachées

L’événement En famille Plantes cachées Chalon-sur-Saône a été mis à jour le 2026-06-18 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)