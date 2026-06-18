En famille Plantes cachées Espace Patrimoine Chalon-sur-Saône
En famille Plantes cachées Espace Patrimoine Chalon-sur-Saône jeudi 6 août 2026.
Chalon-sur-Saône
En famille Plantes cachées
Espace Patrimoine 24 Quai des Messageries Chalon-sur-Saône Saône-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-06 14:00:00
fin : 2026-08-06
Date(s) :
2026-08-06
Activité à faire en famille, enfants et parents, accompagnés d’un guide, pour partir à la recherche d’une décoration végétale sculptée dans le bois, le métal et la pierre, à portée des petites mains.
Le parcours cheminera de la place du Châtelet à la cathédrale et au cloître, pour permettre d’observer portes et barrières, de reconnaître fruits et feuilles, et aussi d’arriver à identifier variétés de fleurs ou symboles des quatre saisons.
Des activités manuelles s’inspireront directement des plantes cachées dans la ville. .
Espace Patrimoine 24 Quai des Messageries Chalon-sur-Saône 71100 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 93 15 98
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English : En famille Plantes cachées
L’événement En famille Plantes cachées Chalon-sur-Saône a été mis à jour le 2026-06-18 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)
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