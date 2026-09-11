En famille pour la mission Rol-Tanguy, Musée de la libération de Paris – Musée du Général Leclerc – Musée Jean Moulin, Paris

samedi 19 septembre 2026 · Musée de la libération de Paris - Musée du Général Leclerc - Musée Jean Moulin · Paris

Informations pratiques

En famille pour la mission Rol-Tanguy Samedi 19 septembre, 13h30 Musée de la libération de Paris – Musée du Général Leclerc – Musée Jean Moulin Paris

Familles et enfants à partir de 8 ans – sans réservation, dans la limite des places disponibles

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T13:30:00+02:00 – 2026-09-19T15:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T13:30:00+02:00 – 2026-09-19T15:00:00+02:00

Une manière originale et ludique d’aborder la période de la Seconde Guerre mondiale en France à travers la découverte des collections du musée et la descente dans le poste de commandement souterrain de la Libération de Paris. Dans le PC, participez à un jeu interactif sur tablette numérique pour aider les époux Rol-Tanguy à contrer les plans du terrible général Von Terror.

Attention : le PC Rol-Tanguy n’est accessible que par un escalier de cent marches : cette partie de la visite n’est pas accessible aux personnes à mobilité réduite

Musée de la libération de Paris – Musée du Général Leclerc – Musée Jean Moulin 4 Avenue du Colonel Henri Rol-Tanguy, 75014 Paris, France Paris 75014 Quartier du Montparnasse Paris Île-de-France 33171283475 https://www.museeliberation-leclerc-moulin.paris.fr Collections diversifiées : fonds documentaire, fonds photographique (environ 1.500 clichés, plus négatifs), environ 1.000 ouvrages généraux sur la période. L’ensemble peut être consulté au centre de documentation du musée. Métro Denfert-Rochereau

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