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En forêt, Bibliothèque de Rambervillers, Rambervillers

mercredi 25 novembre 2026 · Bibliothèque de Rambervillers · Rambervillers

En forêt, Bibliothèque de Rambervillers, Rambervillers

Informations pratiques

Début
mercredi 25 novembre 2026
Fin
mercredi 25 novembre 2026
Lieu
Bibliothèque de Rambervillers
Adresse
Rambervillers
Ville
88700 Rambervillers
Département
Vosges

En forêt Mercredi 25 novembre, 11h00 Bibliothèque de Rambervillers Vosges

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-11-25T11:00:00+01:00 – 2026-11-25T11:45:00+01:00
Fin : 2026-11-25T11:00:00+01:00 – 2026-11-25T11:45:00+01:00

Assis autour d’une clairière, nous sommes conviés à réaliser un paysage sonore sans paroles. Passe de mains en mains, de quoi faire chanter les arbres, sonner la pluie, siffler le vent, gronder l’orage. Les appeaux pépient, le Cristal Baschet lance ses mélopées, les gouttes d’eau donnent le rythme, la voix se fraye un chemin, pose le chant au creux des oreilles… Place à l’écoute et à l’improvisation ! Une expérience toute en sensations et émotions.

Bibliothèque de Rambervillers Rambervillers Rambervillers 88700 Vosges Grand Est
Clairière sonore et musicale participative

Crédit photo : Adrien Labit

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