En forêt, Bibliothèque de Rambervillers, Rambervillers
mercredi 25 novembre 2026 · Bibliothèque de Rambervillers · Rambervillers
Informations pratiques
En forêt Mercredi 25 novembre, 11h00 Bibliothèque de Rambervillers Vosges
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-11-25T11:00:00+01:00 – 2026-11-25T11:45:00+01:00
Fin : 2026-11-25T11:00:00+01:00 – 2026-11-25T11:45:00+01:00
Assis autour d’une clairière, nous sommes conviés à réaliser un paysage sonore sans paroles. Passe de mains en mains, de quoi faire chanter les arbres, sonner la pluie, siffler le vent, gronder l’orage. Les appeaux pépient, le Cristal Baschet lance ses mélopées, les gouttes d’eau donnent le rythme, la voix se fraye un chemin, pose le chant au creux des oreilles… Place à l’écoute et à l’improvisation ! Une expérience toute en sensations et émotions.
Bibliothèque de Rambervillers Rambervillers Rambervillers 88700 Vosges Grand Est
Clairière sonore et musicale participative
Crédit photo : Adrien Labit
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