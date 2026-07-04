En même temps MAD Opéra de Limoges Maison des Arts et de la Danse Limoges

jeudi 29 avril 2027 · Maison des Arts et de la Danse · Limoges

Informations pratiques

Limoges

En même temps MAD Opéra de Limoges

Maison des Arts et de la Danse 76 Rue des Sagnes Limoges Haute-Vienne

Tarif : – – 25 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-04-29 20:00:00

fin : 2027-04-29 21:30:00

Date(s) :

2027-04-29

Olivia Grandville / Mille plateaux -CCN de La Rochelle

Pièce pour 9 danseurs.es.

Restitution OpéraKids Danse le dim. 17/04 à) 17h à la MAD.

L’échauffement du spectateur à 18h30 Avant d’assister au spectacle, éveillez vos sens avec une mise en jeu corporelle.

Pour sa nouvelle création, Olivia Grandville choisit l’unisson comme mode de composition et sujet d’exploration historique, philosophique et chorégraphique. Elle voit dans l’efficacité de l’unisson une puissance guerrière, toujours prête à se déchaîner. Les pouvoirs politiques, financiers, religieux ont toujours compris ce qu’ils pouvaient tirer de la puissance d’adhésion que génère la synchronicité du groupe.

Quoi de plus efficace et d’exaltant que de vibrer ensemble, d’un même cœur ?

Dans cette création, l’enjeu est de tenir l’unisson jusqu’à ce qu’il craque de lui-même et se délite, par KO.

Durée 1h15. .

Maison des Arts et de la Danse 76 Rue des Sagnes Limoges 87280 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 45 95 95

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English : En même temps MAD Opéra de Limoges

L’événement En même temps MAD Opéra de Limoges Limoges a été mis à jour le 2026-07-04 par OT Limoges Métropole