En même temps, tnba – Théâtre national de Bordeaux Aquitaine, Bordeaux

Informations pratiques

En même temps Jeudi 15 octobre, 19h30 tnba – Théâtre national de Bordeaux Aquitaine Gironde

Plein : 30€ | Réduit : 15€ | 18-30 ans : 15€ | – 18 ans : 10€ | Partenaires : 20€ | Carte Sénior : 20€ | Carte Jeunes : 10€ | Accompagnateur Cartes Jeunes : 15€ | Ecoles Supérieures : 8€ | Infidèle : 25€ | Plus de tarifs en ligne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-15T19:30:00+02:00 – 2026-10-15T20:45:00+02:00

Fin : 2026-10-15T19:30:00+02:00 – 2026-10-15T20:45:00+02:00

Ballets, flash mobs ou fest-noz, l’histoire chorégraphique s’est construite sur des unissons bien réglés, que la danse contemporaine s’est longtemps efforcée d’évacuer. Qui mieux qu’Olivia Grandville, ex-danseuse de l’Opéra de Paris ayant bifurqué chez Bagouet et signant désormais des pièces à l’écriture léchée, pouvait interroger cette tendance mimétique, si douteuse à ses yeux ? Pièce aux allures d’enquête chorégraphique, En même temps s’attelle à balayer toutes les ambiguïtés du genre : relents totalitaires, gimmicks comiques et transes collectives. Sur la pulsion répétitive de la bande son signée Benoît de Villeneuve et Benjamin Morando et en complicité avec les images compulsives de César Vayssié, la belle distribution multigénérationnelle – des expérimenté·es Mai Ishiwata et Simon Tanguy aux plus jeunes Claire Audrain ou François Malbranque – lance un grand pied de nez frondeur à l’uniformisation.

tnba – Théâtre national de Bordeaux Aquitaine 3 Place Pierre Renaudel, Bordeaux Bordeaux 33800 Bordeaux Sud Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://tnba.org/en-meme-temps-15102026-1730 »}]

Olivia Grandville mène l’enquête sur l’unisson et décide d’en faire le motif principal d’une création pour neuf danseur·euses. Elle relève le défi d’essorer ce besoin de synchronicité, avec lucidi …